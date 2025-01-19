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Марьян Ощановский
Россия сохранит контроль над захваченной территорией в Украине после остановки войны, считают большинство представителей Джо Байдена и Дональда Трампа, с которыми пообщалось издание New York Times.
Трамп готовится к инаугурации. Фото из открытых источников
Как отмечает издание, вопрос будущих гарантий безопасности станет самой сложной частью мирного соглашения. Издание предполагает, что остановка огня может быть обеспечена европейскими миротворческими силами, но ключевым вопросом остается готовность Дональда Трампа предоставлять этой группировке разведывательные данные и оружие, а также сохранить разрешение на удары Украины по российской приграничной территории.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский диктатор Владимир Путин подписал указ о призыве граждан РФ, находящихся в запасе, на военные сборы в 2025 году. "Несмотря на любые внешние обстоятельства, переговоры или точнее переговоры о переговорах, должны максимально быстро и эффективно работать над изменениями в армии, собственным производством дронов, оружия и боеприпасов, развитием технологий. Системные изменения необходимо внедрять здесь и сейчас, не возлагая надежд на спасение чужими руками. Нет сегодня других приоритетов", — заявил майор ВСУ.
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