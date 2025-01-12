Мир признает, что Крым останется в руках России после войны, - советник Трампа

Война в Украине должна завершиться из-за дипломатических переговоров, но надежда на полное изгнание россиян со всех захваченных территорий маловероятна. Об этом в интервью ABC News заявил Майкл Уолц, советник по национальной безопасности США в команде Дональда Трампа.

Майкл Волтс. Фото: CNN

Волц пояснил, что для достижения реальных переговоров по завершению конфликта Трампа необходимо наладить прямые контакты с обеими сторонами, в частности, с Кремлем. По его словам, подготовка к переговорам уже активно ведется, и в ближайшие месяцы планируется встреча.

"Мы еще не определили точный формат, но работаем над этим. Ожидаю, что в ближайшие дни или недели будет телефонный разговор, который станет первым шагом", — отметил советник.

Кроме того, советник Трампа выразил надежду на то, что Украина и Россия могут достичь соглашения о прекращении огня на фронте, что, по его мнению, станет важным шагом к дальнейшим мирным переговорам. Волц считает, что обе стороны должны продемонстрировать готовность к деэскалации конфликта, что могло бы стать "невероятно положительным шагом для обеих стран", открывая путь к достижению более масштабного мирного соглашения.

Все понимают, что этот конфликт должен закончиться дипломатическим путем. Все уже осознают, что это будет не только достижение победы на поле боя, но и поиск мирного разрешения. Однако я не считаю реалистичным верить в то, что нам удастся изгнать каждого россиянина из каждого дюйма украинской территории, даже из Крыма. Это реальность, которую признал президент Трамп, и теперь весь мир вынужден принять это", – подчеркнул Волц.

Советник также подчеркнул важность завершения войны, чтобы она не охватила весь мир, как это уже произошло с Северной Кореей.

Портал "Комментарии" уже писал, что россияне пытаются восстановить поврежденную штормом защиту Крымского моста . Она была установлена для противодействия атакам украинскими морскими дронами.