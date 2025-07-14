Мир увидит очередное шоу: на Западе спрогнозировали последствия "важного заявления" Трампа

Американский президент Дональд Трамп пообещал сделать ключевое заявление, касающееся российско-украинской войны. Однако содержание будущего обращения до сих пор держится в тайне.

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Журналист Sky News Марк Стоун охарактеризовал стиль Трампа как импровизационное шоу, где политик "крутит руль на полном ходу, чтобы создать эффект неожиданности". По его мнению, Трамп сознательно стремится удивить аудиторию резким изменением риторики или действий.

По последним сообщениям американских СМИ, включая Axios, вероятно, речь идет о новом пакете военной помощи для Украины. Визит в Вашингтон генерального секретаря НАТО Марка Рютте и министра обороны Германии Бориса Писториуса усиливает предположение, что ключевой темой станут поставки оружия Киеву.

В контексте обострения международного внимания к войне в США также обсуждается законопроект, который может ввести новые санкции против России.

Интересно, что после длительного периода неоднозначных заявлений и даже похвал в адрес Путина, Трамп внезапно изменил тон. Недавно он подверг резкой критике президента РФ, назвав его высказывания "бессодержательными", и неожиданно возобновил курс в поддержку Украины.

Ожидается, что в понедельник Трамп озвучит план новой военной поддержки, которая может включать в себя также наступательное вооружение для ВСУ.

Как уже писали "Комментарии", политолог и директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев оценил вероятность принятия в Вашингтоне жестких антироссийских санкций, в частности, законопроекта Грэма-Блюменталя о пошлинах до 500%. Он отметил, что тарифы в диапазоне 100-500% фактически запрещены и делают невозможным нормальную экономическую деятельность.