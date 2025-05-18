Спецпредставитель американского президента Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что Соединенным Штатам удалось сократить разрыв в переговорных позициях между Украиной и Россией.

Виткофф прокомментировал переговоры. Фото из открытых источников

"Завтрашний телефонный разговор между Дональдом Трампом и Путиным будет очень успешным и позволит преодолеть пробку, возникшую в переговорном процессе", — заявил Стив Виткофф.

Как известно, президент Украины Владимир Зеленский и вице-президент США Джей Ди Венс на встрече в Риме обсудили звонок Дональда Трампа к Владимиру Путину, который запланирован на 19 мая. Встреча Зеленского и Венса длилась около 40 минут.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что страна-агрессор планирует "учебно-боевой" запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" в ночь на 19 мая. Об этом говорится в сообщении ГУР Минобороны Украины. Запуск ракеты, оснащенной учебным боеприпасом, с мобильного грунтового комплекса предписано осуществить расчет 433 полка 42 дивизии 31 армии ракетных войск стратегического назначения государства агрессора. Место запуска – район вблизи населенного пункта Свободный Свердловской области России.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в первые дни полномасштабного вторжения российских войск в Украину Владимир Путин заявлял, что целями так называемой "СВО" является "демилитаризация и денацификация" Украины, что предусматривает устранение демократически избранной украинской власти, предотвращение вступления Украины в НАТО и защиту русскоязычного населения. пропагандистов, столкнувшихся с геноцидом.