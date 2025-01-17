Мирные предложения Трампа не понравятся украинцам: Киев просто поставят перед фактом

В Украине и в мире обсуждают разные "мирные сценарии Трампа" для Украины. Однако, как считает политолог Роман Пономаренко, в этом нет никакого смысла. Ведь, во-первых, положение на фронте и политические условия постоянно меняются и будут меняться дальше. Второе – слишком много составляющих и условий нам неизвестны. В-третьих, говорит эксперт, учитывая зависимость Украины от американской помощи и репутационный фактор для Трампа, который неоднократно обещал "остановить войну в Украине", вполне возможно, что нам просто выдвинут "предложение, от которого мы не сможем отказаться". Даже если оно не понравится большинству украинцев, добавил Пономаренко.

Дональд Трамп

Сейчас, по его словам, также много цитируют фрагменты из книги Боба Вудворда "Война".

"Правда, все это за счет жизни украинских солдат и гражданских, недопоставок оружия в Украину, прямое вмешательство в планы украинского командования и искусственное создание для российской армии выгодных условий на поле боя, как во время освобождения Херсонщины. Постоянное преувеличение силы и влияния России не давало администрации Байдена реально смотреть на ситуацию, как накануне войны, так и во время нее. И так же не дало создать выигрышные условия, при которых Украина получила бы информационное и технологическое преимущество, что, безусловно, изменило бы ход событий на фронте", — отметил эксперт.

То есть, по его словам, когда украинцы будут критиковать мирный план Трампа, надо помнить, что основы нынешнего тяжелого положения были заложены именно во времена каденции его предшественника. А Трампу просто придется разгребать эти "авгиевые конюшни" сплошного расстройства и деградации, которые по себе оставили демократы, подытожил Пономаренко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , кого Байден боится больше чем Путина.



