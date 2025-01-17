logo

BTC/USD

103926.43

ETH/USD

3420.42

LTC/USD

134.76

USD/UAH

42.65

EUR/UAH

44.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Мирные предложения Трампа не понравятся украинцам: Киев просто поставят перед фактом
commentss НОВОСТИ Все новости

Мирные предложения Трампа не понравятся украинцам: Киев просто поставят перед фактом

Трамп будет разгребать все то, что натворили его предшественники демократы, боявшиеся Путина

сегодня, 17:39
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

В Украине и в мире обсуждают разные "мирные сценарии Трампа" для Украины. Однако, как считает политолог Роман Пономаренко, в этом нет никакого смысла. Ведь, во-первых, положение на фронте и политические условия постоянно меняются и будут меняться дальше. Второе – слишком много составляющих и условий нам неизвестны. В-третьих, говорит эксперт, учитывая зависимость Украины от американской помощи и репутационный фактор для Трампа, который неоднократно обещал "остановить войну в Украине", вполне возможно, что нам просто выдвинут "предложение, от которого мы не сможем отказаться". Даже если оно не понравится большинству украинцев, добавил Пономаренко.

Мирные предложения Трампа не понравятся украинцам: Киев просто поставят перед фактом

Дональд Трамп

Сейчас, по его словам, также много цитируют фрагменты из книги Боба Вудворда "Война".

"Правда, все это за счет жизни украинских солдат и гражданских, недопоставок оружия в Украину, прямое вмешательство в планы украинского командования и искусственное создание для российской армии выгодных условий на поле боя, как во время освобождения Херсонщины. Постоянное преувеличение силы и влияния России не давало администрации Байдена реально смотреть на ситуацию, как накануне войны, так и во время нее. И так же не дало создать выигрышные условия, при которых Украина получила бы информационное и технологическое преимущество, что, безусловно, изменило бы ход событий на фронте", — отметил эксперт.

То есть, по его словам, когда украинцы будут критиковать мирный план Трампа, надо помнить, что основы нынешнего тяжелого положения были заложены именно во времена каденции его предшественника. А Трампу просто придется разгребать эти "авгиевые конюшни" сплошного расстройства и деградации, которые по себе оставили демократы, подытожил Пономаренко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , кого Байден боится больше чем Путина.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/RomPonomarenko/1125
Теги:

Новости

Все новости