Новоизбранный президент США Дональд Трамп объявил о намерении назначить Кита Келлога своим специальным посланником в Украине. Это может стать ключевым элементом стратегии Трампа по завершению войны, сообщает CNN.

Дональд Трамп

80-летний Келлог, ранее занимавший должность советника Трампа по национальной безопасности, еще в апреле представил свое видение мирного соглашения для Украины. Возможно, именно этот план будет реализован в случае возвращения Трампа к власти, отмечает издание.

Журналисты напоминают, что план Келлога предусматривает немедленное прекращение боевых действий и заморозку линии фронта. После этого стороны должны начать переговоры.

Среди ключевых элементов плана является отложение вопроса членства Украины в НАТО. Келлог считает, что эта перспектива слишком отдаленная и сейчас ее следует отложить "в обмен на всеобъемлющее мирное соглашение с гарантиями безопасности".

Кроме того, в плане речь идет о том, что дальнейшая финансовая или военная поддержка Украины будет зависеть от результатов переговоров между Киевом и Москвой. А еще в плане есть пункт, что после заморозки фронта вдоль линии разграничения планируется создание демилитаризованной территории, охрану которой могут обеспечивать войска НАТО или солдаты из нейтральных стран.

За согласие на демилитаризацию Кремль может получить ограниченное смягчение санкций. Полное снятие санкций возможно только после подписания мирного соглашения, которое устроит Украину.

План не требует от Украины отказа от своих территорий, захваченных Россией, но предлагает решать этот вопрос исключительно по дипломатическому пути.

Еще одним пунктом является внедрение специального сбора на российский экспорт энергоресурсов. Средства от сбора должны быть направлены на восстановление Украины.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в РФ заявили, что страны Европы якобы готовятся отправить в Украину 100 тысяч своих военных.



