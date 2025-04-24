Предложенный бывшим президентом США Дональдом Трампом план мирного урегулирования войны в Украине, состоящий из семи пунктов, вряд ли можно считать шагом к стабильности. Наоборот, этот документ несет потенциальную угрозу новым масштабным конфликтам.

Дональд Трамп. Фото: СNN

Аналитик резко раскритиковал суть предложенной инициативы, назвав ее не планом мира, а актом капитуляции перед Кремлем. По его словам, документ скорее является примером политической сдачи позиций, умиротворения агрессора и игнорирования базовых принципов международного права.

В тексте плана, по информации журналиста, фактически предлагается легитимизировать российские захваты украинских территорий, осуществленные с 2014 года, при этом Украина — сторона, ставшая жертвой вторжения — практически ничего не получает.

Особое возмущение у Кофлина вызвало одно из ключевых условий — признание Крыма частью России. дать сигнал Китаю по Тайваню, а Аргентине — по Фолклендам.

Кофлин подчеркивает, что реализация такого плана не остановит Путина, а лишь даст ему возможность отдохнуть, восстановить силы, перегруппировать армию и подготовиться к дальнейшей эскалации, в частности — уже против стран НАТО. на оборону могут серьезно поколебать доверие к США среди европейских партнеров.

Вместо того чтобы гарантировать мир, предложенный документ создает опасный прецедент, который может привести к новым вооруженным конфликтам и окончательному краху системы коллективной безопасности в мире.

Как уже писали "Комментарии", президент США Дональд Трамп приветливо высказывался к российскому диктатору Владимиру Путину, чем попал в ловушку собственных заявлений.