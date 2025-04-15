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Мишель Обама хочет поскорее переехать в Европу: что произошло

Мишель Обама рассматривает ряд стран Европы для переезда

сегодня, 14:19
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Ткачик Олеся

Мишель Обама серьезно размышляет о том, чтобы отойти от публичной жизни в США и на время переехать в Европу — и, по словам инсайдеров, готова сделать это даже без мужа. Об этом сообщает The Sun, ссылаясь на источник, приближенный к бывшей первой леди.

Мишель Обама хочет поскорее переехать в Европу: что произошло

Мишель Обама

Как отмечается, идея временного переезда за границу вызревала у Мишель еще с конца 2024 года, хотя мечта пожить в Европе, по словам источника, теплилась в ней еще с юности.

"В последнее время Мишель стремится реализовывать собственные желания, воплощать мечты и цели, долгое время остававшиеся недостижимыми из-за статуса мужчины и требования к ее роли в обществе", — рассказал источник.

По его словам, Мишель хочет почувствовать обычную жизнь – пить эспрессо на террасе европейского кафе, пробовать выпечку, спокойно гулять по улицам и быть незамеченной. Она стремится вырваться из-под постоянного внимания, которое ему приходится испытывать в США.

Среди вариантов переезда Мишель рассматривает южные страны Европы — Францию, Италию, Грецию и Испанию.

"Она любит средиземноморские страны, где жизнь спокойнее, проще. Не уверена, присоединится ли Барак, но она очень хочет попробовать такой опыт как можно быстрее", — добавил собеседник.

Эти новости появились на фоне слухов о возможных проблемах в браке Обам. Особое внимание они приобрели после того, как Мишель проигнорировала государственные похороны экс-президента Джимми Картера в январе, куда Барак прибыл сам. Также она не присутствовала на инаугурации Дональда Трампа 20 января, а в феврале она была замечена в Лос-Анджелесе на ужине с братом Крейгом Робинсоном — тоже без мужа.

Более того, Мишель и Крейг даже запустили собственный подкаст на YouTube, IMO, где она вспомнила о некоторых раздражительных привычках Барака, в частности, его склонность опаздывать. В подкасте Мишель также призналась, что сначала не поддерживала президентскую кампанию мужа, и только брат убедил ее изменить мнение.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Мишель Обама впервые прокомментировала слухи о своем разводе.




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Источник: https://www.the-sun.com/news/14007995/michelle-obama-wants-flee-america-europe-barack-divorce/
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