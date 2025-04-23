Мишель Обама рассказала о позорной травме, которую Барк получил в Белом доме

Мишель Обама поделилась забавной, хоть и немного болезненной историей с президентских времен своего мужа. В последнем выпуске своего подкаста она рассказала, как Барак Обама получил серьезную травму во время игры в баскетбол прямо в Белом доме.

Мишель Обама

"Я заставила Барака повесить баскетбольные кроссовки на гвоздь, когда он рассек губу в Белом доме, играя с друзьями", — вспоминает Мишель. Инцидент произошел в 2010 году, когда тогдашний президент США получил более 30 швов на губу. "И это был тот самый момент "Я же говорила!" для меня", — шутит она.

На той игре присутствовал и брат Мишель Крейг Робинсон, которого в свое время даже выбрали в НБА. Именно он сообщил сестре о "небольшом инциденте". Мишель признается, что тогда была с врачом, и сразу подумала: "Ну вот опять... Я же говорила — не стоит тебе играть, когда у тебя такая ответственность".

Обаму ударил по лицу Рэй Декерега – представитель Испанского конгрессового института. Он позже отметил, что президент проявил себя как настоящий соперник и достойный игрок.

Как ни ко времени, эта травма произошла накануне важного выступления. В сети тогда появились фото президента со льдом на лице и шрамом на губе.

"Он выглядел так, будто только с ринга вернулся", — смеется Мишель. И добавляет: "Ну вот, играешь будто тебе 10, а теперь губа рассечена".

К слову, любовь к баскетболу — одна из тем, что часто возникает в истории этой пары. Именно брат Мишель в свое время играл против Барака, чтобы "проверить" парня для сестры.

"Я хотела, чтобы Крэйг оценил его характер – и он прошел испытание", – с улыбкой рассказывает она.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Барак и Мишель Обамы тронули гостей ресторана в Вашингтоне.



