Мишель Обама сообщила, что проходит терапию: что произошло

Мишель Обама призналась, что проходит терапию, чтобы справиться с новым этапом своей жизни после того, как ее дочери покинули родительский дом. Жена 44-го президента США Барака Обамы и бывшая первая леди рассказала, что готовится к новому разделу жизни, работая над преодолением чувства вины.

Мишель Обама

"Сейчас я нахожусь на этапе перемен в жизни, и для меня это означает терапию, — поделилась Мишель во время подкаста On Purpose с Джей Шетти. — Я завершила важный и непростой период в жизни с семьей рядом. Теперь я — мать, чьи дети выросли и начали самостоятельную жизнь".

Дочери Мишель и Барака Обамы, Малия (26 лет) и Саша (23 года) сейчас живут в Лос-Анджелесе. Малия, выпускница Гарварда, работает сценаристкой и режиссером, ее короткометражный фильм The Heart в прошлом году был выбран для показа на кинофестивале Sundance.

После завершения президентского срока мужа Мишель Обама, которой сейчас 61 год, сохраняет активную политическую позицию. В прошлом году она выступала на Национальном съезде Демократической партии, поддерживая Камалу Гаррис. Несмотря на многочисленные призывы баллотироваться на пост президента, она не раз отказывалась, объясняя это тем, что восемь лет в Белом доме стали большим испытанием для ее семьи.

В настоящее время Мишель сосредоточена на личной жизни и освобождении от старых привычек. Она отмечает, что впервые за долгое время ее выборы принадлежат только ей самой.

Во время подкаста Мишель также подвергла критике иммиграционную политику Дональда Трампа, указав на расизм, который, по ее мнению, лежит в основе решений о депортации.

"Меня пугает происходящее на улицах, — отметила она. — Мы видим, как без рассмотрения дел в судах принимаются решения о том, кто имеет право остаться, а кто — нет. Эти действия проникнуты предвзятостью и невежеством, и это беспокоит меня как человека и гражданку", — сказала Мишель.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Барак и Мишель Обама тронули гостей ресторана в Вашингтоне.



