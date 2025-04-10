Мишель Обама впервые прокомментировала слухи о своем разводе

Сплетни о возможном разводе Мишель и Барака Обамы появились после того, как в январе экс-президент США появился на похоронах Джимми Картера без сопровождения жены. Впоследствии Мишель также объявила, что не планирует присутствовать на инаугурации Дональда Трампа в случае его второго президентства, что лишь подкормило разговоры о возможном кризисе в браке.

Мишель Обама

Бывшая первая леди США прокомментировала сплетни о разводе в подкасте Work in Progress актрисы Софии Буш.

"Интересно, что когда я говорю "нет", в большинстве своем люди это воспринимают спокойно. Но… мы, женщины, часто боимся разочаровать других", – сказала Мишель. — В этом году некоторые даже не могли представить, что я принимаю решение ради себя. Они сразу предположили, что мы с Бараком расстаемся".

Она также подчеркнула, что общество до сих пор не готово воспринимать действующую самостоятельно женщину: "Это не может быть просто взрослая женщина, которая принимает решение для себя, да? Нет, это обязательно должно быть что-то страшное, отрицательное".

Эти слова прозвучали после откровенного признания Барака Обамы о вызовах, с которыми столкнулись их супруги.

В частности, выступая 3 апреля в Hamilton College, он упомянул, как президентство повлияло на их отношения: "У меня был большой долг перед женой. И я стараюсь его постепенно отработать, время от времени устраивая нам что-то приятное".

В недавнем интервью для Revolt TV Мишель тоже была откровенной: "Иногда в наших отношениях я на 70%, а он на 30. Бывает, что наоборот. Но было десять лет, когда я просто не могла его терпеть. И, несмотря на это, я бы все равно выбрала 10 сложных лет с ним вместо 30 без него".

Она объяснила, что тогда испытала дисбаланс: пока она занималась детьми, Барак строил политическую карьеру. Именно по этому, по ее словам, и возникло напряжение.

"В такие моменты мы начинаем подсчитывать, кто больше вкладывается, – отметила Мишель. — И часто мы направляем это раздражение друг на друга".

Брак супругов длится уже более 30 лет, а президентство Барака Обамы длилось с 2009 по 2017 год.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что бывшие президент США и экс-первая леди на грани развода.



