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Мишель Обаму назвали лицемеркой из-за заявлений о Трампе: причина вас удивит

Мишель Обама заявила, что не спит по ночам из-за политики Трампа

30 апреля 2025, 18:34
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Ткачик Олеся

Мишель Обаму обвинили в лицемерии после её высказываний об иммиграционной политике Дональда Трампа, которая, по её словам, "не даёт ей спокойно спать". Такое заявление бывшая первая леди сделала в подкасте On Purpose с Джеем Шетти, где также присутствовал её брат Крейг Робинсон.

Мишель Обаму назвали лицемеркой из-за заявлений о Трампе: причина вас удивит

Мишель Обама

Обсуждая расизм и страх, Обама призналась, что уже не боится за себя, но переживает за иммигрантов в США. Однако в соцсетях её слова вызвали шквал критики — пользователи напомнили, что её муж Барак Обама во время своего президентства депортировал более трёх миллионов нелегальных мигрантов.

В первые 100 дней президентства Трампа было депортировано более 65 тысяч нелегалов, согласно данным Министерства внутренней безопасности США. Тем не менее именно Мишель Обама, жена президента, установившего рекорд по депортациям, сегодня выражает беспокойство.

"Сегодня меня больше всего тревожит то, что происходит с иммигрантами. Я больше не боюсь за себя. Я езжу в кортежах из четырёх автомобилей с полицейской охраной. Но я переживаю за своих дочерей и за других людей", — заявила она.

Не упоминая Трампа напрямую, Обама повторила традиционную риторику демократов, обвиняя власти в избирательном подходе к тому, "кто имеет право остаться, а кто — нет", без суда и надлежащих процедур.

В соцсетях на её заявление отреагировали резко. "Мишель — сплошное лицемерие. При Обаме депортировали миллионы — и всё было нормально. А теперь она вдруг "не может спать"?" — написал один пользователь. Другой добавил: "Восемь лет она позировала для фото, пока её муж депортировал людей. А теперь льёт крокодиловы слёзы?"

Тем временем администрация Трампа продолжает ужесточать иммиграционный контроль. В апреле более 48 тысяч человек находились в центрах содержания ICE, хотя лимит составляет 41,5 тысячи. Власти планируют задействовать новые объекты, включая военные базы, чтобы размещать задержанных.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Мишель Обама прокомментировала слухи о разводе.




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Источник: https://www.dailymail.co.uk/news/article-14659837/michelle-obama-donald-trump-policy-awake-night.html
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