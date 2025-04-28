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"Мне весело": Трамп оценил свои первые 100 дней в должности президента США

СМИ пишут, что Трамп находится в приподнятом настроении, оценивая свои первые 100 дней

сегодня, 21:22
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Лиля Воробьева

Президент США Дональд Трамп заявил, что получает истинное удовольствие от своего второго срока в должности. Об этом он рассказал в интервью для The Atlantic .

"Мне весело": Трамп оценил свои первые 100 дней в должности президента США

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

Отвечая на вопросы журналистов об отличиях второго президентского срока от первого, Трамп отметил, что теперь он не только руководит страной, но и "руководит миром".

"Мне очень весело, учитывая, что я делаю. То, что я делаю, — это очень серьезное дело", — подчеркнул американский президент.

Журналисты отметили, что Трамп находится в приподнятом настроении, оценивая первые 100 дней нового срока. По их мнению, на этот раз он выглядит гораздо увереннее и энергичнее.

Изменения в поведении президента подтвердили и его соратники. В частности, Брайан Баллард, один из союзников Трампа, отметил: "Во время первого срока все сводилось к попытке расшатать систему. Теперь он делает это с блеском в глазах".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп бурно отреагировал на падение своего рейтинга . 30 апреля будет 100 дней, как Дональд Трамп президент США. По этому поводу были проведены социологические опросы нескольких служб, показывающих падение рейтинга Трампа. Однако американский президент считает такие данные "мошенничеством" и "плохими историями" в коррупции.

Согласно опросу Pew Research Center, рейтинг одобрения Трампа за первые 100 дней упал на 7% пунктов с начала инаугурации и составил 40%. Опрос CNN показывает результат в 41%, а исследование Economist/YouGov – 43%. Трамп в своей социальной сети Truth Social критически отреагировал на результаты опросов общественного мнения по падению собственных рейтингов.



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Источник: https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2025/06/trump-second-term-comeback/682573/
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