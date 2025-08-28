Моде помогает Путину: у Трампа поставили Индии категорический ультиматум

Торговый советник Белого дома Питер Наварро подверг резкой критике Индию за сотрудничество с Россией и призвал Нью-Дели прекратить импорт российской нефти. Как сообщает Bloomberg, Наварро обвинил Индию в финансировании войны Кремля против Украины, назвав конфликт "войной Моде".

Наварро считает, что покупая российскую нефть по сниженным ценам, Индия фактически поддерживает военную агрессию Москвы и затрудняет положение США, которые вынуждены выделять финансирование на помощь Украине.

"Это — война Моди, ведь один из ключевых путей к миру проходит через Нью-Дели", — подчеркнул он.

По словам советника, американцы "все проиграют из-за действий Индии". В частности, как объяснил Наварро, из-за высоких индийских тарифов "страдают потребители, бизнес и работники", поскольку США теряют рабочие места, предприятия и доходы.

"А потом проиграют и налогоплательщики, потому что мы должны финансировать войну Моде", — заявил он.

После того, как администрация Трампа вдвое повысила пошлины на индийские товары — до 50% — Вашингтон надеялся добиться уступок в торговле и одновременно давить на Москву. Новые тарифы охватывают более половины индийского экспорта в США, включая такие отрасли, как текстильная и ювелирная. Однако переговоры с Индией, отстаивающей суверенное право закупать энергоресурсы там, где считает нужным, не принесли результата.

"Меня беспокоит самомнение, с которым индийцы относятся к этой ситуации. Они говорят: у нас нет высоких тарифов, это наш суверенитет, мы имеем право покупать нефть у кого хотим. Но если вы — самая большая демократия в мире, то ведите себя соответственно", — эмоционально обратился Наварро к правительству Индии.

