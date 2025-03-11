Модель объявила, что ждет ребенка: раньше говорили о ее отношениях с Трампом

Американская модель и "Мисс Вселенная 2012" Оливия Калпо объявила, что беременна от мужа, звезды НФЛ Кристиана Маккеффри. Раньше многие говорили о ее отношениях с Дональдом Трампом, однако после одного шага нынешнего президента США она решила от него дистанцироваться.

Оливия Калпо и Дональд Трамп. Фото: Valerie Macon/EPA

Оливия Калпо и Кристиан Маккефри обручились в июне 2024 года после нескольких лет общения. Сейчас пара ждет первенца и свою беременность Оливия Калпо объявила 10 марта 2025 года, опубликовав в Instagram трогательные фотографии с сеанса у врача.

Модель написала, что материнство является ее величайшей мечтой и она с нетерпением ждет нового этапа в своей жизни. Ее муж Кристиан Маккефри также выразил радость в соцсетях, добавив, что готов к новой роли отца. С новостью о материнстве Оливии Калпо СМИ начали вспоминать о ее прошлых отношениях с Дональдом Трампом, когда модель выиграла престижный конкурс "Мисс Вселенная".

Первая публичная встреча Трампа и Калпо состоялась 7 сентября 2012 во время показа мод в Trump Tower в Нью-Йорке. Согласно книге "Русская рулетка: история войны Путина с Америкой и избрание Дональда Трампа", их пути снова пересеклись в Лас-Вегасе. Оливию Калпо видели в компании Дональда Трампа и Эмина Агаларова – российского певца и сына миллиардера Араса Агаларова. Агаларов якобы искал "привлекательную женщину для своего клипа", а Трамп якобы предложил Мисс Вселенную. Как отмечает Politico, вскоре после этого Калпо действительно появился в клипе Агаларова.

Еще большие противоречия возникли в 2013 году, когда Трамп привез "Мисс Вселенную" в Москву. Событие произошло в момент предположений о тесных связях Трампа с Россией. Оливия Калпо в Москве вышла на красную дорожку вместе с президентом США.

В 2015 году, когда Дональд Трамп объявил о своей первой кандидатуре на президентских выборах и сделал противоречивые комментарии по поводу мексиканских иммигрантов, Калпо решила дистанцироваться от него. В знак протеста она отказалась от роли жюри на конкурсе "Мисс США".

"Когда я услышала первые комментарии мистера Трампа, моей немедленной реакцией было желание отказаться от конкурса", – сказала модель.

Калпо заявила о недоверии, что заявления Трампа отражают ценности "Мисс Вселенная".

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