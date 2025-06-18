Моди опроверг громкое заявление Трампа: какую победу себе приписал президент США

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Slava Kot
Премьер-министр Индии Нарендра Моди опроверг заявление президента США Дональда Трампа по поводу роли Соединенных Штатов в установлении мира между Индией и Пакистаном после вооруженного конфликта в мае этого года.
Нарендра Моди и Дональд Трамп. Фото из открытых источников
Министр иностранных дел Индии Викрам Мисри сообщил, что Нарендра Моди и Дональд Трамп встретились на саммите G7 в Канаде, где индийский премьер опроверг заявления американского президента.
По его словам, остановка боевых действий произошла по каналам между Пакистаном и Индией, без вмешательства Трампа.
Напомним, что Трамп утверждал, что именно благодаря посредничеству США Индия и Пакистан договоренностей о прекращении огня после четырехдневного конфликта 7-10 мая. По словам Трампа, американская дипломатия якобы убедила обе стороны отказаться от дальнейшей эскалации и сосредоточиться на развитии торговли.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп похвастался войнами, которые ему "удалось" закончить.
Также "Комментарии" писали, что в Кремле согласились с Трампом по поводу международной "ошибки" о России.
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