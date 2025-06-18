Моди опроверг громкое заявление Трампа: какую победу себе приписал президент США

Премьер-министр Индии Нарендра Моди опроверг заявление президента США Дональда Трампа по поводу роли Соединенных Штатов в установлении мира между Индией и Пакистаном после вооруженного конфликта в мае этого года.

Нарендра Моди и Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Министр иностранных дел Индии Викрам Мисри сообщил, что Нарендра Моди и Дональд Трамп встретились на саммите G7 в Канаде, где индийский премьер опроверг заявления американского президента.

"Премьер-министр Моди четко заявил президенту Трампу, что в течение этого периода не было никаких разговоров по таким темам, как торговое соглашение между Индией и США или посредничество США между Индией и Пакистаном", – сказал Мисри.

По его словам, остановка боевых действий произошла по каналам между Пакистаном и Индией, без вмешательства Трампа.

"Переговоры о прекращении военных действий состоялись непосредственно между Индией и Пакистаном через существующие военные каналы и по настоянию Пакистана. Премьер-министр Моди подчеркнул, что Индия не соглашалась на посредничество в прошлом и никогда не будет этого делать", — добавил индийский министр.

Напомним, что Трамп утверждал, что именно благодаря посредничеству США Индия и Пакистан договоренностей о прекращении огня после четырехдневного конфликта 7-10 мая. По словам Трампа, американская дипломатия якобы убедила обе стороны отказаться от дальнейшей эскалации и сосредоточиться на развитии торговли.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп похвастался войнами, которые ему "удалось" закончить.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле согласились с Трампом по поводу международной "ошибки" о России.