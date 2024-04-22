Могли повлиять британцы. Стало известно, почему Трамп дал отмашку на оказание помощи Украине

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Ткачик Олеся
Прохождение законопроекта об украинской помощи через Палату представителей Конгресса было невозможно без отмашки Дональда Трампа, считает политтехнолог Олег Постернак.
Дональд Трамп
При этом он соглашается с тем, что так называемые умеренные республиканцы еще осенью готовы были проголосовать за помощь Украине, но после победных праймериз Трампа в начале 2024 года многие из них начали "уравнение" на него как на будущего президента и стали взвешивать свою позицию с заявлениям фаворита гонки. По его словам, идти против личной воли эксцентричного Трампа, который ценит преданность, было глупо.
По его словам, есть несколько версий того, почему Трамп все же решил поддержать Украину в выделение ей помощи.
Как говорит Постернак, существует версия, что на Трампа повлияли британцы, в том числе министр иностранных дел Дэвид Кэмерон, у которого с ним была личная встреча 9 апреля. По его словам, Трамп ценит отношения с британскими консерваторами.
В этом контексте он даже напомнил, что еще в январе экс-премьер Британии Борис Джонсон говорил, что Трамп не покинет украинцев в случае своей победы на выборах, а президентство Трампа может быть именно тем, что нужно миру.
Кроме того, подчеркивает Постернак, поддержка Украины может быть обычным электоральным расчетом.
То есть, добавляет Постернак, это сигнал, что республиканцы готовы идти дальше в вопросе внешнеполитической поддержки Украины на фоне осторожного Байдена. По его мнению, республиканцы поставили задачу "перехватить" украинскую карту на электоральном поле.
Кроме того, по его словам, в подсознательном восприятии американцев иранский удар на Израиль стал мощным ударом по могуществу США как сильного глобального государства, которое сдерживало Иран от подобной "наглости" раньше. Именно поэтому, подчеркнул эксперт, возникла турбулентная зона внутреннего запроса на жесткие и быстрые действия США по восстановлению символического "величия" на трех стратегических макрорегиональных направлениях – Израиль, Тайвань и Украина.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что РФ сдержанно отреагировала на выделение помощи Украине от США и пока не готова отказаться от своих планов с наступления на лето.
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