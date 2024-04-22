Могли повлиять британцы. Стало известно, почему Трамп дал отмашку на оказание помощи Украине

Прохождение законопроекта об украинской помощи через Палату представителей Конгресса было невозможно без отмашки Дональда Трампа, считает политтехнолог Олег Постернак.

Дональд Трамп

При этом он соглашается с тем, что так называемые умеренные республиканцы еще осенью готовы были проголосовать за помощь Украине, но после победных праймериз Трампа в начале 2024 года многие из них начали "уравнение" на него как на будущего президента и стали взвешивать свою позицию с заявлениям фаворита гонки. По его словам, идти против личной воли эксцентричного Трампа, который ценит преданность, было глупо.

"И Трамп дал добро на публичную демонстрацию отсутствия единства Республиканской партии, что засвидетельствовал "украинский вопрос". И была отмашка спикеру Майку Джонсону ставить этот вопрос на голосование, потому что весь предыдущий период он этого избегал. А потом резко "переобулся". Перестал бояться отставки, пошел на диалог с Белым домом. Предыдущему спикеру Кевину Макартни это стоило должности одно время, кстати",

– отметил в Фейсбуке Постернак.

По его словам, есть несколько версий того, почему Трамп все же решил поддержать Украину в выделение ей помощи.

Как говорит Постернак, существует версия, что на Трампа повлияли британцы, в том числе министр иностранных дел Дэвид Кэмерон, у которого с ним была личная встреча 9 апреля. По его словам, Трамп ценит отношения с британскими консерваторами.

В этом контексте он даже напомнил, что еще в январе экс-премьер Британии Борис Джонсон говорил, что Трамп не покинет украинцев в случае своей победы на выборах, а президентство Трампа может быть именно тем, что нужно миру.

Кроме того, подчеркивает Постернак, поддержка Украины может быть обычным электоральным расчетом.

"Как вы думаете, о чем может свидетельствовать тот факт, что законопроект об украинской помощи от Майка Джонсона содержал передачу Украине ракет ATACMS, пусть даже с бюрократическим тормозом. Правильно, это желание выглядеть публично лучше администрации Байдена",

– подчеркнул эксперт.

То есть, добавляет Постернак, это сигнал, что республиканцы готовы идти дальше в вопросе внешнеполитической поддержки Украины на фоне осторожного Байдена. По его мнению, республиканцы поставили задачу "перехватить" украинскую карту на электоральном поле.

"Дело в том, что украинская помощь стабильно популярна среди части независимых избирателей (особенно в крупных городах), которые могут определить ход кампании в некоторых колеблющихся штатах. Трампу и республиканцам нужны эти голоса. Его штаб занят проблемой расширения электорального поля",

– подчеркнул эксперт.

Кроме того, по его словам, в подсознательном восприятии американцев иранский удар на Израиль стал мощным ударом по могуществу США как сильного глобального государства, которое сдерживало Иран от подобной "наглости" раньше. Именно поэтому, подчеркнул эксперт, возникла турбулентная зона внутреннего запроса на жесткие и быстрые действия США по восстановлению символического "величия" на трех стратегических макрорегиональных направлениях – Израиль, Тайвань и Украина.

"Республиканцы первые почувствовали этот запрос и удачно станцовали танго с демократами, застолбив за собой позиционирование как более ответственной силы во внешней политике",

– подчеркнул Постернак.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что РФ сдержанно отреагировала на выделение помощи Украине от США и пока не готова отказаться от своих планов с наступления на лето.