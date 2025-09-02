"Молюсь": советника Трампа сделал тревожное заявление на фоне слухов о его смерти

Личный духовный советник президента США Дональда Трампа, пастор Марк Бернс, опубликовал в соцсети X сообщение, вызвавшее резонанс на фоне слухов о возможных проблемах со здоровьем американского лидера.

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

"Молюсь за вас, господин президент Дональд Трамп", — написал Бернс.

Тем временем в Белом доме объявили, что 2 сентября Трамп сделает официальное заявление, которое будут транслировать ведущие СМИ. Согласно графику для прессы, выступление состоится в 14:00 по вашингтонскому времени (21:00 по Киеву) в Овальном кабинете.

Это будет первое публичное появление президента США после нескольких дней отсутствия, что уже вызвало волну обсуждений среди медиа и политических экспертов.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что синяк на руке у Трампа обрастает новыми подробностями . Во время встречи в Овальном кабинете Белого дома с президентом Южной Кореи Ли Чже Мэном у Дональда Трампа снова заметили заметный темный синяк на тыльной части правой руки. Большое пятно, размером примерно с половину ладони, сразу привлекло внимание журналистов и пользователей социальных сетей, вызвав новые обсуждения вокруг состояния здоровья 79-летнего президента США.

На эту деталь обратило внимание и издание The Independent. В соцсетях часть пользователей предполагала, что появление синяка может быть связано с серьезными проблемами со здоровьем Трампа. Другие шутили, что к этому якобы причастен президент Франции Эммануэль Макрон со своим "крепким рукопожатием".

Впрочем, несмотря на официальные заявления врачей, в сети начали распространяться слухи о возможных проблемах с почками и сердцем у президента США. В частности, один из блоггеров в TikTok заявил, что загадочный синяк якобы свидетельствует о тяжелом состоянии, и даже предположил, что Трампу осталось жить около полугода. Его видео быстро распространились в TikTok и Reddit, вызвав волну обсуждений, паники и шуток. Впоследствии автор роликов признал, что он не врач, а работает физиотерапевтом, и его слова были лишь предположением.

