Мошенник, лжец, импульсивный невежда: что стоит знать о Трампе

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Марьян Ощановский
Перед тем, как присоединиться к команде Дональда Трампа, госсекретарь США Марко Рубио часто критиковал своего будущего шефа.
Трамп продолжает критиковать Зеленского. Фото из открытых источников
Цитаты Рубио о Трампе собрал волонтер, бывший заместитель министра обороны Украины Виталий Дейнега:
"1. О мошенничестве Трампа
“Он мошенник. Он обманывает людей. Он продает им свою ложь.
(Февраль 2016, во время предвыборной кампании.)
2. О бизнесе Трампа
"Дональд Трамп всю жизнь издевался над простыми людьми — от малых бизнесов, которые он доводил до банкротства, до тех, у кого он пытался отобрать дома из-за принудительного изъятия".
3. О малом бизнесе и Trump University
“Он продал людям Trump University, не имевшей никакой реальной ценности. Он сказал им: 'Дайте мне $36 000, и я научу вас, как стать богатым', а потом просто забирал их деньги.”
4. О темпераменте Трампа
"Представьте себе кого-то с темпераментом Дональда Трампа, у которого есть ядерный арсенал США под своим контролем."
(Пытался донести, что Трамп слишком импульсивен для должности президента.)
5. О связях Трампа с диктаторами
“Он похвалил Путина. Он похвалил Ким Чен Ина. Он похвалил Саддама Хусейна. Он даже похвалил китайское правительство за то, что они раздавили протестующих на площади Тяньаньмэнь.
6. О моральных качествах Трампа
"Как можно поддерживать человека, который презирает женщин, смеется над людьми с инвалидностью и использует расистские намеки?"
7. О личных атаках Трампа
"Трамп – это человек, который пытается унизить любого, кто ему не нравится. Если ты его критикуешь, он пытается уничтожить тебя.”
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