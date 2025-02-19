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Мошенник, лжец, импульсивный невежда: что стоит знать о Трампе

Что Рубио говорил о Трампе

19 февраля 2025, 21:48
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Марьян Ощановский

Перед тем, как присоединиться к команде Дональда Трампа, госсекретарь США Марко Рубио часто критиковал своего будущего шефа.

Мошенник, лжец, импульсивный невежда: что стоит знать о Трампе

Трамп продолжает критиковать Зеленского. Фото из открытых источников

Цитаты Рубио о Трампе собрал волонтер, бывший заместитель министра обороны Украины Виталий Дейнега:

"1. О мошенничестве Трампа

“Он мошенник. Он обманывает людей. Он продает им свою ложь.

(Февраль 2016, во время предвыборной кампании.)


2. О бизнесе Трампа

"Дональд Трамп всю жизнь издевался над простыми людьми — от малых бизнесов, которые он доводил до банкротства, до тех, у кого он пытался отобрать дома из-за принудительного изъятия".


3. О малом бизнесе и Trump University

“Он продал людям Trump University, не имевшей никакой реальной ценности. Он сказал им: 'Дайте мне $36 000, и я научу вас, как стать богатым', а потом просто забирал их деньги.”


4. О темпераменте Трампа

"Представьте себе кого-то с темпераментом Дональда Трампа, у которого есть ядерный арсенал США под своим контролем."

(Пытался донести, что Трамп слишком импульсивен для должности президента.)


5. О связях Трампа с диктаторами

“Он похвалил Путина. Он похвалил Ким Чен Ина. Он похвалил Саддама Хусейна. Он даже похвалил китайское правительство за то, что они раздавили протестующих на площади Тяньаньмэнь.


6. О моральных качествах Трампа

"Как можно поддерживать человека, который презирает женщин, смеется над людьми с инвалидностью и использует расистские намеки?"


7. О личных атаках Трампа

"Трамп – это человек, который пытается унизить любого, кто ему не нравится. Если ты его критикуешь, он пытается уничтожить тебя.”


"Это все слова Марко Рубио, коллега которого Венс предостерег Зеленского от критики Трампа. После проигрыша Трампу на праймериз 2016 Рубио изменил тон и начал поддерживать будущего шефа. Как видим, тот его не только не уничтожил, но даже немного наоборот", — добавил Виталий Дейнега.

 



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Источник: https://www.facebook.com/deynega/posts/pfbid02WnEcMG6gMUMfgkZCuqnLHVa2Ey9Qw5X5ezEgMSBvi7w4A2jdWMAuZaXCZzTyJXCYl
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