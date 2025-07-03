Может ли Трамп действительно депортировать Илона Маска из США: какие для этого есть основания

Президент США Дональд Трамп заявил о возможной депортации Илона Маска после его критики из-за налогового закона. Однако, действительно ли Трамп имеет полномочия, чтобы выгнать из страны самого богатого человека мира Илона Маска.

Трамп может депортировать Илона Маска из США. Фото из открытых источников

Лишь несколько месяцев назад Трамп и Маск представляли себя в Белом доме как лучшие друзья, пытаясь сократить расходы в США через Министерство эффективности правительства. Однако в мае между обоими произошел спор, а в конце июня возник новый конфликт по закону, увеличивающему расходы США.

Маск активно критиковал закон, заявив, что приложит все усилия, чтобы на следующих выборах те, кто поддержит документ, потеряет свое место во власти. После этого Трампа спросили, может ли он депортировать Маска. Президент США пригрозил, что "нам придется на это посмотреть", а затем добавил, что "Илон может потерять гораздо больше".

Несмотря на то, что Илон Маск владеет компаниями Tesla, X, SpaceX и другими, миллиардер не родился в США. Илон Маск родом из Южной Африки, однако живет в США с 1990-х годов. В 2002 году он получил американское гражданство через натурализацию. До этого Маск имел визы для временной работы и обучения в США J-1 и H-1B.

Согласно законодательству США, натурализованные граждане имеют те же права, что и граждане по рождению, но есть исключения. Государство может отменить гражданство в случае, если оно было получено путем мошенничества или если лицо совершило тяжкие преступления, в частности, терроризм или государственную измену.

Несмотря на то, что существует реальная возможность, что Трамп лишит гражданства Маска, а затем может его депортировать из США, правоведы считают сценарий маловероятным.

"Денатурализация ограничивается случаями, когда правительство может доказать существенное мошенничество в своих начальных заявках. Это редко случается и маловероятно для Маска... Это похоже на безответственную риторику, направленную на устрашение политических оппонентов", — сказал профессор права Университета Невады Майкл Каган.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что после угроз о депортации Маск похвалил Трампа.

Также "Комментарии" писали, что российские медиа заявили, что Илон Маск якобы попросил убежище в России.