Может снять ограничение: Трамп готовится серьезно поддержать Украину

Президент США Дональд Трамп планирует в одностороннем порядке пересмотреть 38-летний договор о контроле над вооружениями, который откроет возможность продажи современных беспилотников, в частности, MQ-9 Reaper, другим государствам. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американского чиновника и четырех человек, осведомленных о плане.

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

По данным агентства, Трамп намерен продать Саудовской Аравии более 100 дронов Reaper, которые королевство пригласило еще весной 2025 года.

Источники уточняют, что этот шаг может стать частью масштабного соглашения о продаже оружия на сумму 142 миллиарда долларов. Кроме того, союзники США в Тихоокеанском регионе и Европе также проявили интерес к такой технике.

Собеседники пояснили, что Вашингтон сможет обойти Соглашение о режиме контроля ракетных технологий, подписанное в 1987 году. Для этого ударные беспилотники будут классифицированы как летательные аппараты, подобные истребителям, а не как ракетные системы. Это позволит продавать дроны Объединенным Арабским Эмиратам и странам Восточной Европы, которые уже долго стремились получить американские БПЛА.

Представитель США сообщил журналистам, что новая политика позволит компаниям General Atomics, Kratos (KTOS.O) и Anduril, производящим тяжелые беспилотники, регистрировать продукцию в Госдепартаменте как товары для "иностранных военных продаж", что значительно упростит экспортные процедуры.

Reuters напоминает, что в настоящее время Соглашение о режиме контроля ракетных технологий запрещает США поставлять много военных дронов за границу без убедительного обоснования по соображениям безопасности и без гарантий покупателя использовать их в строгом соответствии с международным правом.

