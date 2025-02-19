Сенатор от Республиканской партии и председатель Комитета Сената по делам вооруженных сил Роджер Викер заявил, что российский диктатор Владимир Путин должен быть привлечен к ответственности за военные преступления и может быть даже казнен.

Сенатор Роджер Викер. Фото из открытых источников

Главный корреспондент CNN в Конгрессе Ману Раджу пообщался с республиканцем Роджером Викером по поводу последних заявлений Дональда Трампа о Владимире Путине и переговорах между США и Россией. Раджу спросил Викера, можно ли доверять российскому диктатору в переговорах по Украине.

"Нет. Путин – военный преступник, который должен сидеть в тюрьме до конца своей жизни, если его не казнят", — ответил Викер.

Также республиканец объяснил слова Трампа, сказавшего, что он верит, что Путин хочет мира.

"В чем мы можем доверять россиянам, так это в том, что они сделают что угодно в свою пользу, сделают временные шаги. Владимир Путин нарушил каждое положение международного права, и его следует обвинить, привлечь к ответственности и заключить в тюрьму, возможно, казнить", — сказал Викер.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент США Дональд Трамп заявил о необходимости проведения выборов в Украине из-за якобы рейтинга президента Зеленского, который составляет 4%. Однако, несмотря на заявления Трампа, оказалось, что у него в США более низкий рейтинг доверия среди американцев, чем у Зеленского в Украине.

Также "Комментарии" писали о том, что у американцев отношение к России достигло рекордного показателя. Лишь 8% граждан США имеют положительное восприятие России, в то время как большинство негативно относятся к РФ.