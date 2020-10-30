Музей мадам Тюссо в Берлине отправил Трампа в «мусорку»

Филиал знаменитого музея восковых фигур мадам Тюссо в Берлине отправил восковую копию президента США Дональда Трампа на мусорку. Об этом сообщает немецкое издание Stern.

Руководство Музея пояснило, что такая перестановка стала символичной в преддверии выборов главы США, которые состоятся уже на следующей неделе – 3 ноября.

"Мы, Музей мадам Тюссо в Берлине, хотели в целях предосторожности убрать восковую фигуру Дональда Трампа", — пояснила представительница филиала.

Ранее фигура Трампа находилась среди бывших глав Белого дома, там же стоят и копии Рональда Рейгана и Барака Обама. По словам администрации музея, будущее местоположение фигуры Трампа зависит от исхода грядущих выборов.

А пока восковой Трамп "обитает" в мусорном контейнере, рядом — символические мешки мусора и надписи "Сбрось Трампа, сделай Америку великой", "Вы уволены", "Фейковые новости" и "Я люблю Берлин".

Ранее "Комментарии" писали о том, что хакеры взломали предвыборный сайт Дональда Трампа.

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