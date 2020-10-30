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Главная Новости Мир США Музей мадам Тюссо в Берлине отправил Трампа в «мусорку»
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Музей мадам Тюссо в Берлине отправил Трампа в «мусорку»

«Смена жительства» фигуры произошла сегодня

сегодня, 21:40
Автор:

Дмитрий Симоненко

Филиал знаменитого музея восковых фигур мадам Тюссо в Берлине отправил восковую копию президента США Дональда Трампа на мусорку. Об этом сообщает немецкое издание Stern. 

Музей мадам Тюссо в Берлине отправил Трампа в «мусорку»

Руководство Музея пояснило, что такая перестановка стала символичной в преддверии выборов главы США, которые состоятся уже на следующей неделе – 3 ноября.

 "Мы, Музей мадам Тюссо в Берлине, хотели в целях предосторожности убрать восковую фигуру Дональда Трампа", — пояснила представительница филиала.

Ранее фигура Трампа находилась среди бывших глав Белого дома, там же стоят и копии Рональда Рейгана и Барака Обама. По словам администрации музея, будущее местоположение фигуры Трампа зависит от исхода грядущих выборов.

А пока восковой Трамп "обитает" в мусорном контейнере, рядом — символические мешки мусора и надписи "Сбрось Трампа, сделай Америку великой", "Вы уволены", "Фейковые новости" и "Я люблю Берлин".

 Ранее "Комментарии" писали о том, что хакеры взломали предвыборный сайт Дональда Трампа.


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