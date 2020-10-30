Музей мадам Тюссо в Берлине отправил Трампа в «мусорку»

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Дмитрий Симоненко
Филиал
знаменитого музея восковых фигур мадам Тюссо в Берлине отправил восковую копию президента
США Дональда Трампа на мусорку. Об этом сообщает немецкое издание Stern.
Руководство
Музея пояснило, что такая перестановка стала символичной в преддверии выборов
главы США, которые состоятся уже на следующей неделе – 3 ноября.
"Мы, Музей мадам Тюссо в Берлине, хотели в
целях предосторожности убрать восковую фигуру Дональда Трампа", — пояснила
представительница филиала.
Ранее фигура
Трампа находилась среди бывших глав Белого дома, там же стоят и копии Рональда
Рейгана и Барака Обама. По словам администрации музея, будущее местоположение
фигуры Трампа зависит от исхода грядущих выборов.
А пока восковой
Трамп "обитает" в
мусорном контейнере, рядом — символические мешки мусора и надписи "Сбрось
Трампа, сделай Америку великой", "Вы уволены", "Фейковые новости" и "Я люблю
Берлин".
Ранее "Комментарии" писали о том, что хакеры взломали предвыборный сайт Дональда Трампа.
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