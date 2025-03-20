Мужчина 20 лет просил о казни, его желания в конце концов исполнили

В Аризоне казнили 53-летнего Аарона Брайана Ганчеса, который более двух десятилетий провел в камере смертников. Осужденный сам просил об исполнении смертного приговора, заявляя, что стремится к справедливости и хочет, чтобы семья его жертвы наконец-то получила моральное завершение этого дела.

Аарон Браян Ганчес

Ганчес был казнен через 23 года после совершения преступления. Он признал себя виновным в убийстве еще в 2002 году и с тех пор ожидал исполнения приговора. Его казнь стала первой в Аризоне за последние три года и восьмой в США за этот год.

По словам очевидцев, осужденный не произносил последние слова перед казнью. Он лежал на носилках, одетый в белый комбинезон, и смотрел прямо перед собой. После введения смертельной инъекции Ганчес сделал несколько глубоких вдохов, после чего послышался звук, похожий на хрип или храп.

Как сообщают американские медиа, последняя трапеза осужденного состояла из двойного западного бекон-чизбургера, двух сэндвичей, картофеля фри, лука и традиционного десерта — баклавы.

Известно, что Ганчес совершил убийство в 2002 году. Он приехал домой к своей девушке, где застал ее бывшего мужа Теда Прайса. Он его избил, вывез в пустыню и там застрелил.

Через год, в 2003-м, Ганчеса остановили полицейские во время обычной проверки на дороге, однако он открыл огонь по офицеру Роберту Флэннери и скрылся. Несмотря на полученное огнестрельное ранение, Флэннери выжил. После этого началась масштабная охота на преступника, которого в конце концов нашли, когда он прятался в стоге сена.

В 2004 году Ганчес признал свою вину в убийстве Теда Прайса, после чего был приговорен к смертной казни.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что в Китае казнили мужчину за "чрезвычайно подлое преступление".



