Мужчина избил судью прямо во время заседания: подробности



















В Лас-Вегасе завершилось резонансное дело о нападении на судью. Деобра Редден, подсудимый, устроивший настоящий хаос в зале суда, получил приговор — 26 лет заключения. Инцидент произошел 3 января, когда мужчина, взбешенный отказом выпустить его под залог, перепрыгнул через скамью и атаковал 62-летнюю судью.

Подсудимый избил судью во время заседания

Во время нападения мужчина также нанес травм нескольким охранникам, которые пытались унять его. Судебный процесс, который должен был решить судьбу Реддена, стал местом преступления.

К счастью, судья отделалась несколькими травмами и избежала госпитализации.

"Слава Богу, что судья осталась жива. Это могло закончиться гораздо хуже", – сказал окружной прокурор округа Кларк Стив Вулфсон.

Этот инцидент вызвал бурную реакцию общественности . Многие осудили нападающего, отмечая, что судебная система должна быть местом справедливости, а не насилия.

Редден страдает шизофренией, и, по словам его адвоката, он не принимал назначенное лекарство во время нападения. Это стало одним из главных аргументов защиты, отмечавший, что действия подсудимого были вызваны его состоянием, а не сознательным намерением





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