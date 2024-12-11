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Мужчина избил судью прямо во время заседания: подробности

Адвокат мужчины объяснил, что его клиент признал себя виновным еще в сентябре

сегодня, 16:49
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Автор:
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Черновалова Кристина








В Лас-Вегасе завершилось резонансное дело о нападении на судью. Деобра Редден, подсудимый, устроивший настоящий хаос в зале суда, получил приговор — 26 лет заключения. Инцидент произошел 3 января, когда мужчина, взбешенный отказом выпустить его под залог, перепрыгнул через скамью и атаковал 62-летнюю судью.

Мужчина избил судью прямо во время заседания: подробности

Подсудимый избил судью во время заседания

Во время нападения мужчина также нанес травм нескольким охранникам, которые пытались унять его. Судебный процесс, который должен был решить судьбу Реддена, стал местом преступления.

К счастью, судья отделалась несколькими травмами и избежала госпитализации.

"Слава Богу, что судья осталась жива. Это могло закончиться гораздо хуже", – сказал окружной прокурор округа Кларк Стив Вулфсон.

Этот инцидент вызвал бурную реакцию общественности . Многие осудили нападающего, отмечая, что судебная система должна быть местом справедливости, а не насилия.

Редден страдает шизофренией, и, по словам его адвоката, он не принимал назначенное лекарство во время нападения. Это стало одним из главных аргументов защиты, отмечавший, что действия подсудимого были вызваны его состоянием, а не сознательным намерением


Ранее "Комментарии" писали, что вечером злоумышленник заметил шедшую по улице девушку. Нападающий мгновенно решил удовлетворить свои половые страсти и напал на жертву. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию полиции Харьковской области.

Читайте на портале "Комментарии" — В Киеве конфликт в популярном кафе завершился нападением на девушку, которая попросила посетителей перейти на украинский язык. Как рассказала пострадавшая, Екатерина Косецкая, на своей странице в Facebook, она вежливо обратилась к мужчинам с просьбой не говорить по-русски, ведь заведение имеет правило общения исключительно на украинском, о чем указано на входе.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=46xGLdLI4jQ
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