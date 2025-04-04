Мужчина с ПТСР рассказал, зачем держал дома семерых тигров, из-за которых оказался за решеткой

71-летнего жителя штата Невада Карла Митчелла арестовали после того, как правоохранители изъяли из его дома семь тигров. Впрочем, мужчина, уверяет: хищников он содержал не ради развлечения — это были его животные эмоциональной поддержки.

Тигры

Инцидент произошел в городке Паррамп, примерно в часе езды от Лас-Вегаса. Как сообщили в офисе шерифа округа Най, арест произошел в 7 утра среды. Митчеллу упрекают сопротивление полиции, а также длительные нарушения местных законов по содержанию экзотических животных.

Сам Митчелл, однако, заявил в интервью из тюрьмы телеканала News 3, что тигры помогали ему справиться с посттравматическим стрессовым расстройством.

"Я – ветеран со 100% инвалидностью. У меня ПТСР. Министерство по делам ветеранов и мои врачи одобрили использование тигров как животных эмоциональной поддержки", — заверил он.

Тигров поместили в приют для диких животных, где они проходят медицинское обследование, а сам Митчелл остается под стражей в окружном центре временного содержания в Паррампе. Среди изъятых животных был и редкий белый тигр.

Митчелл, возглавляющий организацию Big Cats Entertainment, утверждает, что спас этих тигров от скандально известного Джо Экзотика – звезды шоу Tiger King на Netflix. По его словам, животные жили с ним более десяти лет и были счастливы.

"Их просто обезболили, перевезли через пол страны, как багаж. А ведь они были дома, где их любили", — возмутился он.

Владелец имения площадью 19 акров, который арендовал Митчелл, рассказал местному телеканалу Fox News, предупреждавший его об отсутствии разрешения на содержание тигров. Шериф округа Най Джо МакГилл подтвердил: следствие длилось несколько месяцев, а нарушение еще дольше.

"Мы знали о больших кошках на его территории уже много лет. Последние два года у него точно не было никаких разрешений", — отметил МакГилл в комментарии NBC.

Согласно местным законам, запрещено продавать, содержать, перевозить или покупать животных, классифицированных как нуждающиеся в специальных условиях. Несмотря на это, девушка Митчелла показала журналистам письмо, которое, по ее словам, подтверждает разрешение Министерства по делам ветеранов на содержание тигров в качестве животных эмоциональной поддержки.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что американец подарил дикому племени бутылку кока-колы и оказался за решеткой.



