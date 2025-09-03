"Мы будем с теплотой вспоминать времена Трампа": какая угроза может ожидать Украину в США

Бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что во главе пророссийского лагеря в команде президента США Дональда Трампа находится вице-президент Джей Ди Вэнс. По мнению украинского дипломата, в случае устранения Трампа украинцы будут с теплотой вспоминать времена его президентства в сравнении с Вэнсом.

Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс. Фото: Associated Press

Дмитрий Кулеба во время общения с историками Владленом Мараевым и Евгением Мочаловым в рамках проекта "История Без Мифов" сказал, что вице-президент США Джей Ди Вэнс в Украине считается пророссийским.

"Если Джей Ди Вэнс станет следующим президентом, мы будем с теплотой вспоминать времена Дональда Трампа. На сегодняшний день его активно раскручивают как преемника Трампа", — указывает Кулеба.

Украинский дипломат отметил, что Вэнс имеет нетипичную для вице-президента публичность в США, указывающую на определенную общую позицию среди сторонников Трампа, что именно он может его заменить.

"Есть широкий консенсус, что он пойдет на выборы. Поэтому ему позволяют неприсущую для вице-президента США публичность и яркость. Роль вице-президента – это тень, а здесь мы видим просто суперстар", — добавил экс-министр.

У 79-летнего Трампа журналисты несколько раз замечали массивные синяки на руках, которые его команда пыталась скрыть за тональным кремом. В Белом доме указали, что у президента есть хроническая венозная недостаточность, однако указали, что она не влияет на его функционирование.

Когда Трамп исчез из публичного пространства на несколько дней, в американском социуме активно обсуждали здоровье президента, а также распространяли теории заговора о его смерти. Сам Вэнс лишь обострил ситуацию, когда сказал, что готов в кричной ситуации взять на себя управление страной, хотя и добавил, что Трамп имеет крепкое здоровье.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что над Белым домом приспустили флаг в момент распространения теорий сговора о смерти Дональда Трампа.

Также "Комментарии" писали, что на фоне слухов о здоровье Трампа, в США призвали его устранить из-за 25 поправки.