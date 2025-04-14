Президент США Дональд Трамп считает, что Иран затягивает заключение нового соглашения о ядерном оружии, а потому пригрозил ему ударом.

Трамп пригрозил Ирану. Фото из открытых источников

"Иран водит нас за нос, потому что следующие переговоры об иранской ядерной программе состоятся в субботу. Это очень долго. Иран должен избавиться от представления о ядерном оружии. Иран достаточно близок к тому, чтобы обладать ядерным оружием, поэтому переговоры должны идти быстро. И если нам придется сделать что-нибудь очень жесткое, мы это сделаем", – пообещал Дональд Трамп.

Отвечая на вопрос, предусматривают ли варианты ответа США военный удар по ядерным объектам Тегерана, Трамп ответил: "Конечно, да".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что городской голова Конотопа Артем Семенихин заявил, что на месте удара по Сумам проходило собрание 117-й бригады Территориальной обороны, которая 13 апреля отмечала седьмую годовщину создания. По его словам, военные не пострадали, поскольку в момент удара находились в укрытии. Артем Семенихин заявил, что возбуждено уголовное дело в отношении того, кто организовал собрание военных. Мэр Конотоп считает виновным в трагедии главу Сумской ОВА Владимира Артюха.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент США Дональд Трамп открыл памятник самому себе. Статую ему подарил американский бизнесмен Энтони Константино. Памятник Дональду Трампу установили вблизи поля гольфа на территории его резиденции Мар-а-Лаго. Подарок американскому президенту сделал предприниматель и давний сторонник действующего президента США Энтони Константино, член клуба Трампа. Статуя получила название "Монумент неповиновения".