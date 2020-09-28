На аукционе продали зубные протезы отца Майкла Джексона

Зубные протезы музыкального менеджера Джозера Джексона ушли с молотка за 257 долларов. Такую информацию предоставило издание The Mirror.

Джозеф Джексон

На днях состоялся аукцион, на котором были проданы зубные протезы отца легендарного исполнителя Майкла Джексона, цена лота составила 250 долларов (более 7 тысяч гривен).

"Мы знали эту знаменитую улыбку. Это самый личный предмет, который вы можете получить. Это для человека, который думал, что в его коллекции есть почти все…или лучший подарок для стоматолога в вашей семье", — говорится в сообщении.

Зубные протезы выставил на продажу двоюродный брат "короля поп-музыки" и племянница Джозефа, которые ухаживали за ним.

Кроме этого, с молотка ушли и другие вещи знаменитости, в частности куртка, фотографии с автографом и тапочки. Среди необычных реликвий на аукционе еще продавалась капельница Майкла Джексона, который умер в 2009 года. По словам родственников, этой капельницей исполнитель пользовался в последние дни своей жизни и на ней сохранились следы его крови.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что перчатку Майкла Джексона продали за 104 тыс. долларов.

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