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На Ближнем Востоке "начнется ад": Трамп снова предупредил ХАМАС

Трамп добавил, что нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года "никогда не должно было быть".

7 января 2025, 21:05
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Лиля Воробьева

Избранный президент США Дональд Трамп предупредил, что в случае если ХАМАС не освободит заложников из Сектора Газа до его инаугурации 20 января, ситуация на Ближнем Востоке может резко обостриться.

На Ближнем Востоке "начнется ад": Трамп снова предупредил ХАМАС

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

Об этом сообщает CNN.

"Это не будет хорошо для ХАМАС, и это не будет хорошо, честно говоря, ни для кого. Все ады вырвется на свободу. Мне больше ничего добавить, но это именно так, как есть", — заявил Трамп.

Он также подчеркнул, что нападение ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года "никогда не должно было произойти".

Стив Виткофф, назначенный Трампом специальным посланником на Ближнем Востоке, сообщил, что переговоры об освобождении задерживающихся в Газе заложников показывают значительный прогресс.

Во время общения с Трампом Виткофф отметил, что надеется на положительные новости к инаугурации:
"Я действительно верю, что до этого времени мы сможем объявить несколько важных результатов от имени президента".

Виткофф также добавил, что уже завтра возвращается в Доху, где продолжаются переговоры по этой критической ситуации.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп заявил, что война в Украине может обостриться и обвинил НАТО и Байдена. Избранный президент США Дональд Трамп, инаугурация которого состоится 20 января, заявил, что война России против Украины может еще больше обостриться. Об этом он сказал во время пресс-конференции в своем имении Мар-а-Лаго, критикуя подход действующего президента Джо Байдена к украинскому вопросу.

На вопрос о возможности встречи с российским диктатором Владимиром Путиным для обсуждения войны Трамп ответил, что пока не может определить сроки.



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