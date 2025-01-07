На Ближнем Востоке "начнется ад": Трамп снова предупредил ХАМАС

Избранный президент США Дональд Трамп предупредил, что в случае если ХАМАС не освободит заложников из Сектора Газа до его инаугурации 20 января, ситуация на Ближнем Востоке может резко обостриться.

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

Об этом сообщает CNN.

"Это не будет хорошо для ХАМАС, и это не будет хорошо, честно говоря, ни для кого. Все ады вырвется на свободу. Мне больше ничего добавить, но это именно так, как есть", — заявил Трамп.

Он также подчеркнул, что нападение ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года "никогда не должно было произойти".

Стив Виткофф, назначенный Трампом специальным посланником на Ближнем Востоке, сообщил, что переговоры об освобождении задерживающихся в Газе заложников показывают значительный прогресс.

Во время общения с Трампом Виткофф отметил, что надеется на положительные новости к инаугурации:

"Я действительно верю, что до этого времени мы сможем объявить несколько важных результатов от имени президента".

Виткофф также добавил, что уже завтра возвращается в Доху, где продолжаются переговоры по этой критической ситуации.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп заявил, что война в Украине может обостриться и обвинил НАТО и Байдена. Избранный президент США Дональд Трамп, инаугурация которого состоится 20 января, заявил, что война России против Украины может еще больше обостриться. Об этом он сказал во время пресс-конференции в своем имении Мар-а-Лаго, критикуя подход действующего президента Джо Байдена к украинскому вопросу.

На вопрос о возможности встречи с российским диктатором Владимиром Путиным для обсуждения войны Трамп ответил, что пока не может определить сроки.