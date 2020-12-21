На борту рейса United от коронавируса умер пассажир, совравший о диагнозе

Во время полета из Орландо в Лос-Анджелес, на борту самолета компании United Airlines, от коронавирусного заболевания скончался пассажир. По словам бортпроводников, он соврал об отсутствии диагноза.

ФОТО: Фокус

Известно, что состояние здоровья мужчины ухудшилось еще до полета. Другие пассажиры рассказали, что заметили у него затруднение дыхания, а также сильное потоотделение, однако во время регистрации на рейс пассажир отрицал присутствие симптомов коронавирусного заболевания.

По истечению 90 минут перелета, состояние мужчины ухудшилось и пилот принял решение экстренной посадки, но пассажир потерял сознание и перестал подавать признаки жизни. Бортпроводники попытались реанимировать мужчину, но, к сожалению, безуспешно. Среди пассажиров на борту самолета также оказались несколько врачей, однако и их усилия по спасению жизни мужчины потерпели неудачу.

"Я встал и сказал, я могу помочь с сердечно-легочной реанимацией. Мы делали массаж сердца, надели на него кислородную маску, для искусственной вентиляции легких использовали мешок Амбу — механическое ручное устройство, никто не делал искусственное дыхание рот в рот", — рассказал Тони Альдапа, врач, оказавшийся в самолете.

Самолет посадили в Новом Орлеане и передали бездыханное тело мужчины медикам. После этого сидение, на котором летел коронавирусный пассажир продезинфицировали, и самолет продолжил свой рейс.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что новый штамм коронавирусного заболевания выявили еще в четырех странах. Новый вид коронавируса был выявлен в Дании, ЮАР, Нидерландах и Австралии. Считается, что этот штамм является более заразным.

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