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На чьей стороне время – Украины или РФ: Блинкен дал неожиданный ответ

США считают, что в войне время на стороне Украины

сегодня, 00:25
Автор:
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Марьян Ощановский
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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что российский диктатор Владимир Путин ошибается, полагая, что время на стороне РФ.

На чьей стороне время – Украины или РФ: Блинкен дал неожиданный ответ

Блинкен посетил Украину. Фото из открытых источников

На самом деле, подчеркнул госсекретарь США, время на стороне Украины, которая сближается с НАТО и ЕС, а также наращивает оборонное производство.

"Иногда мы слышим, что время на стороне Путина, поскольку в России больше населения и она готова бросать больше россиян в "мясорубку", создателем которой является Путин, что в РФ больше ресурсов, а потому она не может проиграть. На самом деле Россия проигрывает битву за контроль над Украиной на протяжении 20 лет. И Путин ошибается — время на стороне Украины", — сказал Энтони Блинкен.

Госсекретарь США отметил, что с каждым месяцем Украина приближается к членству в ЕС и НАТО, подписывает новые двусторонние соглашения о безопасности, наращивает оборонное производство и выпускает больше передового вооружения, укрепляет экономику и укрепляет демократию.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Чехии Петр Павел заявил, что Европа находится в начале длительной конфронтации с Россией. "Если мы этого не сделаем, это может привести к значительным осложнениям в будущем. Москва хочет восстановить имперское величие Советского Союза, включая его сферу влияния, о чем Россия говорит открыто. Мы должны готовиться к тому, что РФ не будет мирным партнером. Когда Россия действует против наших интересов, мы должны противостоять ей. В противном случае наш образ жизни и наши ценности окажутся под угрозой", – заявил Петр Павел.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что Украина к середине лета получит достаточное количество оружия от международных партнеров, что позволит ему реально изменить ситуацию на фронте, считает полковник запаса, военный эксперт Петр Черник. Военный эксперт подчеркнул, что на 95% обеспечение захватчиков вооружением на оккупированной украинской территории осуществляется через железную дорогу.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=bqCT9CquC1w
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