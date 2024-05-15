На чьей стороне время – Украины или РФ: Блинкен дал неожиданный ответ

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что российский диктатор Владимир Путин ошибается, полагая, что время на стороне РФ.

Блинкен посетил Украину. Фото из открытых источников

На самом деле, подчеркнул госсекретарь США, время на стороне Украины, которая сближается с НАТО и ЕС, а также наращивает оборонное производство.

"Иногда мы слышим, что время на стороне Путина, поскольку в России больше населения и она готова бросать больше россиян в "мясорубку", создателем которой является Путин, что в РФ больше ресурсов, а потому она не может проиграть. На самом деле Россия проигрывает битву за контроль над Украиной на протяжении 20 лет. И Путин ошибается — время на стороне Украины", — сказал Энтони Блинкен.

Госсекретарь США отметил, что с каждым месяцем Украина приближается к членству в ЕС и НАТО, подписывает новые двусторонние соглашения о безопасности, наращивает оборонное производство и выпускает больше передового вооружения, укрепляет экономику и укрепляет демократию.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Чехии Петр Павел заявил, что Европа находится в начале длительной конфронтации с Россией. "Если мы этого не сделаем, это может привести к значительным осложнениям в будущем. Москва хочет восстановить имперское величие Советского Союза, включая его сферу влияния, о чем Россия говорит открыто. Мы должны готовиться к тому, что РФ не будет мирным партнером. Когда Россия действует против наших интересов, мы должны противостоять ей. В противном случае наш образ жизни и наши ценности окажутся под угрозой", – заявил Петр Павел.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что Украина к середине лета получит достаточное количество оружия от международных партнеров, что позволит ему реально изменить ситуацию на фронте, считает полковник запаса, военный эксперт Петр Черник. Военный эксперт подчеркнул, что на 95% обеспечение захватчиков вооружением на оккупированной украинской территории осуществляется через железную дорогу.