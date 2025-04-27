На что нацелен Трамп после похорон Папы Франциска

Для президента США Дональда Трампа участие во вчерашних похоронах Папы Франциска в Риме было важным событием, пишет Бауэрнебель. У него много католических избирателей: 54% американских католиков проголосовали именно за республиканца (хотя сам Трамп с 2020 года называет себя "христианином без конфессии" — то есть ни протестантом, ни католиком).

Дональд и Мелания Трамп на похоронах Франциска

Теперь Трамп может попытаться повлиять на выбор преемника, чтобы увидеть на папском престоле американца, считает корреспондент BILD. Дело в том, что Франциск резко критиковал политику Трампа по отношению к мигрантам. Как-то он сказал, что государственный лидер, строящий стены против мигрантов, "не является христианином".

Аргентинский кардинал Хорхе Марио Бергольо, избранный Папой в марте 2013 года, придерживался курса "отдаления от Запада", объяснил историк Массимо Фаджиоли агентству ANSA. Франциск видел себя скорее защитником бедных и глобального Юга.

Трамп надеется на меньшее количество критики при следующем понтификате. По всей вероятности, он будет настаивать на "восстановлении консервативного католицизма американского образца". Среди возможных претендентов на папскую тиару даже популярные американцы — например, нью-йоркский кардинал Тимоти Долан, кардинал из Чикаго Блейз Джозеф Купич и кардинал из Ньюарку Джозеф Уильям Тобин.

Правда, ни один из десяти американских кардиналов сейчас не считается фаворитом. И повлиять на конклав президенту США будет очень тяжело.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что после смерти Папы Франциска Католическая церковь готовится к конклаву. Среди тех, кто примет участие в нем, присутствует глава украинской греко-католической епархии в Мельбурне кардинал Николай Бычок. Он один из 138 кардиналов, которые будут бороться за титул Папы Римского.