На что теперь готовы США: что заявили в Пентагоне после удара РФ по Полтаве

После российского ракетного удара по Полтаве Соединенные Штаты не изменили свою политику относительно предоставления Украине возможностей и разрешения на удары вглубь территории РФ. В результате упомянутого удара РФ по Полтаве погибли 50 человек и более 200 пострадали. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Минобороны США генерала Патрика Райдера, которое цитирует Укринформ.

Патрик Райдер. Фото: из открытых источников

Отвечая на вопрос, не подтолкнул ли последний ракетный удар РФ по Полтаве руководство США к решению об обеспечении Украины возможностями наносить удары по РФ из дальнобойного оружия, Райдер сказал: "О нашей политике относительно ударов (по целям в России – ред.) на дальние расстояния. У меня пока нет никаких объявлений относительно каких-либо изменений в нашей политике".

В то же время он заверил, что США вместе с союзниками и партнерами продолжат снабжать Украину противовоздушными средствами.

Напомним, украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает от западных партнеров не только разрешений на нанесение ударов по России. Украинским воинам нужно соответствующее вооружение.

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