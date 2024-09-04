logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США На что теперь готовы США: что заявили в Пентагоне после удара РФ по Полтаве
commentss НОВОСТИ Все новости

На что теперь готовы США: что заявили в Пентагоне после удара РФ по Полтаве

Пентагон остается при своей позиции, удар России по Полтаве не изменил политику США относительно ударов Украины по РФ

сегодня, 07:14
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

После российского ракетного удара по Полтаве Соединенные Штаты не изменили свою политику относительно предоставления Украине возможностей и разрешения на удары вглубь территории РФ. В результате упомянутого удара РФ по Полтаве погибли 50 человек и более 200 пострадали. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Минобороны США генерала Патрика Райдера, которое цитирует Укринформ.

На что теперь готовы США: что заявили в Пентагоне после удара РФ по Полтаве

Патрик Райдер. Фото: из открытых источников

Отвечая на вопрос, не подтолкнул ли последний ракетный удар РФ по Полтаве руководство США к решению об обеспечении Украины возможностями наносить удары по РФ из дальнобойного оружия, Райдер сказал: "О нашей политике относительно ударов (по целям в России – ред.) на дальние расстояния. У меня пока нет никаких объявлений относительно каких-либо изменений в нашей политике".

В то же время он заверил, что США вместе с союзниками и партнерами продолжат снабжать Украину противовоздушными средствами.

Напомним, украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает от западных партнеров не только разрешений на нанесение ударов по России. Украинским воинам нужно соответствующее вооружение.

Читайте также на портале "Комментарии" — в центре внимания продолжает оставаться ожесточенный удар врага по Полтаве. О чем может свидетельствовать русский удар двумя баллистическими ракетами по Институту связи? Какие выводы следует сделать из трагедии в Полтаве? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Также издание "Комментарии" сообщало – было построение во время взрыва или нет: что известно о трагедии в Полтаве.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости