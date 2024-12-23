На это требование Путина Трамп точно не согласится: с чем придется смириться диктатору

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Испанское издание El Pais сообщило, что Дональд Трамп, новоизбранный президент США, якобы оказывает давление на президента Владимира Зеленского. В материале говорится, что Трамп якобы призывает Украину отказаться от оккупированных Россией территорий. При этом, как отметил в эфире 24-го канала политолог и руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко, информация El Pais вызывает сомнения. По его словам, Испания не относится к странам, активно участвующим в процессе мирного урегулирования.
Трамп и Путин
Эксперт считает, что подобные заявления направлены на дискредитацию США и создание впечатления, будто Трамп вынуждает Украину к невыгодным решениям. При этом, по его словам, судя по действиям администрации Трампа они находятся в процессе накопления информации. На данный момент команда президента не предлагает никаких конкретных решений, добавил Чаленко.
Эксперт пояснил, что администрация США исследует позицию Киева: какие уступки Украина готова рассмотреть и какие вопросы для нее принципиальны. Аналогичная работа проводится и в отношении России.
Однако, по словам политолога, Россия продолжает выдвигать ультиматумы. Ее позиция четко отражена в риторике диктатора Владимира Путина: для скорейшего завершения войны Украина должна выполнить все требования оккупантов.
Он также добавил, что распространение подобных мессиджей в мировых медиа свидетельствует об активности агентов влияния России, действующих глобально и имеющих значительное финансирование.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что РФ хочет вести переговоры с США без участия Украины.
Новости