На это требование Путина Трамп точно не согласится: с чем придется смириться диктатору

Испанское издание El Pais сообщило, что Дональд Трамп, новоизбранный президент США, якобы оказывает давление на президента Владимира Зеленского. В материале говорится, что Трамп якобы призывает Украину отказаться от оккупированных Россией территорий. При этом, как отметил в эфире 24-го канала политолог и руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко, информация El Pais вызывает сомнения. По его словам, Испания не относится к странам, активно участвующим в процессе мирного урегулирования.

Трамп и Путин

"Испания является той страной, где влияние российской агентурной сети достаточно активно", – подчеркнул политолог.

Эксперт считает, что подобные заявления направлены на дискредитацию США и создание впечатления, будто Трамп вынуждает Украину к невыгодным решениям. При этом, по его словам, судя по действиям администрации Трампа они находятся в процессе накопления информации. На данный момент команда президента не предлагает никаких конкретных решений, добавил Чаленко.

Эксперт пояснил, что администрация США исследует позицию Киева: какие уступки Украина готова рассмотреть и какие вопросы для нее принципиальны. Аналогичная работа проводится и в отношении России.

Однако, по словам политолога, Россия продолжает выдвигать ультиматумы. Ее позиция четко отражена в риторике диктатора Владимира Путина: для скорейшего завершения войны Украина должна выполнить все требования оккупантов.

"Россия запускает месседж, если есть желание быстро прекратить войну, то нужно выполнять все требования окупантов. На это Трамп точно не пойдет", – подчеркнул Чаленко.

Он также добавил, что распространение подобных мессиджей в мировых медиа свидетельствует об активности агентов влияния России, действующих глобально и имеющих значительное финансирование.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что РФ хочет вести переговоры с США без участия Украины.



