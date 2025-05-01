На фоне скандальных заявлений Трампу дали новое унизительное прозвище

Телеведущий MSNBC Лоренс О'Доннелл решил пойти по пути самого Дональда Трампа и подарил президенту новое насмешливое прозвище — Donny Two Dolls (Донни Две Куклы).

Дональд Трамп

В прямом эфире он раскритиковал последнее выступление Трампа во время заседания правительства, назвав его "бредным потоком сознания" и саркастически намекнув, что тот теперь больше похож на персонажа мафиозной саги, чем на политика.

Новое прозвище возникло после того, как Трамп, комментируя влияние своих тарифов на обычных американцев, заявил: "Возможно, дети получат не 30 кукол, а две. И, возможно, эти две куклы будут стоить дороже".

Такое объяснение экономических трудностей вызвало волну критики и среди политических оппонентов, и среди граждан, испытывающих последствия его торговой политики.

Более того, эти заявления появились именно в момент, когда рейтинги Трампа достигли рекордного дна – на сотый день второго президентского срока.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Дональд Трамп является мастером в создании конфликтов. Пока он демонстративно сыграет с Владимиром Путиным, отношения с лидерами западного мира стремительно портятся. Новой мишенью президента США стал глава Колумбии — Густаво Петр, который не только отказался от официального визита в Нью-Йорк, но и метко высмеял Трампа, дав ему новое прозвище. В своем выступлении в Боготе президент Петр объявил, что не поедет на заседание Совета Безопасности ООН, делегировав вместо себя министра иностранных дел. Причину объяснил так: "Я не могу поехать, потому что, кажется, у меня больше нет визы. Не то чтобы она мне была нужна, но что ж... Дональда Дака я уже видел, посмотрю на что-нибудь другое".





