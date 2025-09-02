logo

На фоне слухов о смерти Трампа над Белым домом приспустили флаг: что это значит
На фоне слухов о смерти Трампа над Белым домом приспустили флаг: что это значит

Почему над Белым домом приспустили флаг и как появились слухи о смерти Дональда Трампа.

2 сентября 2025, 10:15 comments6118
Автор:
avatar

Slava Kot

Последние несколько дней соцсети заполонили слухи о смерти Дональда Трампа. После длительного отсутствия на публике президента США два фактора усилили домыслы и теории заговоров, в частности появление у Трампа большого синяка на руке и приспущенный флаг над Белым домом.

На фоне слухов о смерти Трампа над Белым домом приспустили флаг: что это значит

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Здоровье Дональда Трампа в США стало главной темой после того, как журналисты заметили выразительный синяк на его руке. Команда президента пыталась замаскировать его тональным кремом, но это лишь придало подозрениям. Ранее сообщалось, что у Трампа диагностировали хроническую венозную недостаточность – состояние, при котором вены на ногах повреждаются и не выполняют свои функции должным образом.

Отсутствие публичных выступлений и сдержанные комментарии вице-президента Джей Ди Венса о здоровье президента США лишь усилили теории заговора о смерти Трампа.

Отдельное внимание американцы обратили на еще одну деталь – флаг над Белым домом был приспущен. В США это обычно делают в знак скорби после смерти чиновника или трагических событий, так что соцсети сразу связали этот факт с состоянием Трампа.

На фоне слухов о смерти Трампа над Белым домом приспустили флаг: что это значит - фото 2

Приспущенный флаг над Белым Домом

Однако решение о приспущенном флаге принял сам Трамп. Это было сделано в знак уважения к погибшим во время массовой стрельбы в Миннеаполисе, где 23-летний Робин Вестман открыл огонь в католической школе Благовещения. В результате трагедии погибли двое детей, еще 17 человек получили ранения.

Наконец, слухи о смерти Трампа были опровергнуты, когда президента США заметили на Южной лужайке Белого дома вместе с внучкой.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп отреагировал на слухи о своей смерти серией очень странных сообщений в соцсетях.

Также "Комментарии" писали, что на фоне состояния здоровья Трампа его хотят отстранить от должности президента США и пригрозили применить 25 поправку.



