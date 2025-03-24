На фоне сокрушительной критики Вэнс поддержал Видкоффа: что заявил

Вице-президент США Джей Ди Вэнс поддержал спецпредставителя Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стива Виткоффа после его резонансного интервью, в котором тот похвалил кремлевского диктатора Владимира Путина и заявил, что Украина должна отдать РФ Крым и четыре области.

Джей Ди Вэнс

По словам Венса, критика в адрес Виткоффа, якобы, связана с тем, что тот добивается успеха там, где другие потерпели неудачу.

Кроме того, он назвал Стива Виткоффа отличным человеком, выполняющим невероятную работу.

"Люди, которые его критикуют, злятся, что он добивается успеха там, где они терпели неудачу 40 лет", — отметил Вэнс.

Вице-президент также заявил, что значительная часть дипломатии сводится к одному простому правилу: "не быть идиотом".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Стив Виткофф дал интервью известному пропагандисту Такеру Карлсону, во время которого повторил нарративы кремлевской пропаганды. Он, в частности, упомянул о так называемых "референдумах", организованных Россией на временно оккупированных территориях Украины, и заявил, что "четыре региона – Донбасс, Луганск и еще два – хотят быть под властью России". Эти высказывания вызвали возмущение и стали поводом для резкой критики спецпредставителя Трампа.

Впрочем, как говорят эксперты, в таких заявлениях Уиткоффа на самом деле нет ничего удивительного, он говорит все то, что думают в Соединенных Штатах. По их убеждению, Вашингтон хочет спасти Россию, как на протяжении всего последнего столетия. Впрочем, якобы США хотят не только выдернуть Россию из войны, которая ее может разрушить, но еще и подарить ей все награбленное. Речь идет об украинских территориях. При этом примечательно, что России предлагают отдать даже те территории, которые она не контролирует.



