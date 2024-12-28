На фоне угроз Трампа: Мексика запускает мобильное приложение для помощи мигрантам при задержании в США

Правительство Мексики разрабатывает мобильное приложение для мигрантов, которое позволит оперативно информировать родственников и местные консульства о возможном задержании сотрудниками иммиграционной службы США. Это решение является ответом на угрозы будущего президента США Дональда Трампа осуществить массовые депортации после вступления в должность. Как сообщает CNN, в настоящее время приложение проходит тестирование в ограниченном масштабе.

Министр иностранных дел Мексики Хуан Рамон де ла Фуэнте отметил, что первые результаты тестирования указывают на высокую эффективность программы. По его словам, приложение имеет функцию, позволяющую пользователям одним нажатием кнопки извещать избранных родственников и ближайшее мексиканское консульство о вероятном задержании. Министр сравнил эту функцию с кнопкой тревоги.

"Если вы попадаете в ситуацию, когда задержание неизбежно, вы нажимаете кнопку тревоги, и сигнал автоматически отправляется в консульство", — пояснил де ла Фуэнте.

Согласно международным нормам, США обязаны информировать страны происхождения иностранных граждан об их задержании. Мексика усилила свою консульскую помощь и юридическую поддержку мигрантов, попавших под угрозу депортации.

Министр отметил, что мобильное приложение будет доступно для пользователей с января 2025 года. Однако он не уточнил, предусмотрена ли в нем опция отмены уведомления, если мигранта не задержали. Кроме того, правительство Мексики открыло круглосуточный колл-центр для предоставления консультаций мигрантам.

Портал "Комментарии" ранее писал, что избранный президент США Дональд Трамп известен своими категорическими высказываниями по поводу незаконных мигрантов в стране. Мигранты, в свою очередь, пытаются подготовиться к президентству Трампа.