На фоне заявлений Трампа об Украине мнение американцев о РФ резко изменилось

Число американцев, считающих Россию врагом Соединенных Штатов, снизилось до самого низкого уровня с момента начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году, об этом свидетельствуют данные нового опроса Pew Research Center.

США

Такое смещение в общественном мнении в значительной степени вызвано позицией республиканцев, которые все больше поддерживают риторику Дональда Трампа — в частности, его оправдание действий кремлевского диктатора Владимира Путина и ошибочные заявления о том, что войну якобы начала Украина.

По данным опроса, только 50% американцев сейчас считают Россию врагом США. В апреле 2024 года этот показатель составил 61%, а в марте 2022-го – 70%. Среди республиканцев количество воспринимающих Россию как врага упало до 40% – по сравнению с 58% в прошлом году и 69% в марте 2022 года.

В настоящее время только 34% опрошенных называют Россию конкурентом США, а только 9% – партнером. При этом доля республиканцев, видящих в РФ партнера, выросла до 12% — это даже больше, чем до начала войны. В январе 2022 года таковых было 7%.

"Впервые с начала войны больше республиканцев считают Россию конкурентом, а не врагом", — отмечают авторы исследования.

Среди демократов доверие к украинскому лидеру остается высоким: 70% заявили, что уверены в его руководстве. Среди республиканцев таких только 30%.

В то же время, только 12% опрошенных выразили хоть какое-то доверие к Путину в вопросах международной политики, а 57% — совсем не доверяют ему. Приблизительно половина респондентов имеют определенное или высокое доверие к Зеленскому.

"За последний год республиканцы несколько благосклоннее стали относиться к России и Путину, тогда как позиция демократов остается стабильно критичной", — заключают авторы опроса.

Также отмечается, что параллельно с падением количества американцев, считающих Россию врагом, уменьшилась доля тех, кто считает, что США должны поддерживать Украину в войне.

Опрос провели среди 3605 взрослых американцев в период с 24 по 30 марта сразу после громкого телефонного разговора между Трампом и Путиным. Погрешность составляет 1,9%, а для результатов среди демократов и республиканцев – до 2,7%.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп принял решение против Украины.



