На инаугурации Трампа произошел неловкий момент (ВИДЕО)

Во время церемонии инаугурации 47 президента США Дональда Трампа произошла неожиданная техническая проблема: исполнение государственного гимна США внезапно прервалось. Инцидент вызвал короткую неудобную паузу, в течение которой присутствовавшие в зале ожидали, пока проблема будет решена. Однако музыка так и не вернулась, и гимн был завершен без музыкального сопровождения.

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

Несмотря на инцидент, церемония продлилась без задержек. Особым моментом стало исполнение известной песни "America the Beautiful" звездой кантри-музыки Керри Андервуд. Ее выступление взбудоражило присутствующих и вызвало волну аплодисментов. Патриотическая композиция, являющаяся одной из любимых среди американцев, добавила праздничности мероприятия и стала ярким завершением музыкальной части церемонии.

Событие транслировалось на основных американских телеканалах, и хотя технические проблемы стали неожиданностью, атмосфера инаугурации оставалась торжественной. Напомним, что "Комментарии" писали о том, чего не было в речи нового президента США . Избранный президент США Дональд Трамп принял присягу и стал 47-м президентом Америки. Он выступил с речью, однако обещание, о котором он очень часто говорил во время президентской гонки, не упомянул. Речь идет о скором завершении войны в Украине. Во время избирательной кампании он говорил, что для достижения мира ему достаточно 24 часов, даже до того, как он войдет в Белый дом. В его речи не прозвучало упоминание и убеждение в скором завершении войны в Украине. Он коротко пообещал, что Америка закончит все войны, которые не начинала. В общем, Дональд Трамп посвятил свою речь будущему США. Среди приоритетов определил миграционную политику, увеличение добычи нефти и газа, восстановление величия Америки.