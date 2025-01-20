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На инаугурации Трампа произошел неловкий момент (ВИДЕО)

Во время инаугурации Трампа повисла длительная пауза

сегодня, 20:40
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Автор:
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Лиля Воробьева

Во время церемонии инаугурации 47 президента США Дональда Трампа произошла неожиданная техническая проблема: исполнение государственного гимна США внезапно прервалось. Инцидент вызвал короткую неудобную паузу, в течение которой присутствовавшие в зале ожидали, пока проблема будет решена. Однако музыка так и не вернулась, и гимн был завершен без музыкального сопровождения.

На инаугурации Трампа произошел неловкий момент (ВИДЕО)

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

Несмотря на инцидент, церемония продлилась без задержек. Особым моментом стало исполнение известной песни "America the Beautiful" звездой кантри-музыки Керри Андервуд. Ее выступление взбудоражило присутствующих и вызвало волну аплодисментов. Патриотическая композиция, являющаяся одной из любимых среди американцев, добавила праздничности мероприятия и стала ярким завершением музыкальной части церемонии.

Событие транслировалось на основных американских телеканалах, и хотя технические проблемы стали неожиданностью, атмосфера инаугурации оставалась торжественной.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, чего не было в речи нового президента США . Избранный президент США Дональд Трамп принял присягу и стал 47-м президентом Америки. Он выступил с речью, однако обещание, о котором он очень часто говорил во время президентской гонки, не упомянул. Речь идет о скором завершении войны в Украине. Во время избирательной кампании он говорил, что для достижения мира ему достаточно 24 часов, даже до того, как он войдет в Белый дом.

В его речи не прозвучало упоминание и убеждение в скором завершении войны в Украине. Он коротко пообещал, что Америка закончит все войны, которые не начинала. В общем, Дональд Трамп посвятил свою речь будущему США. Среди приоритетов определил миграционную политику, увеличение добычи нефти и газа, восстановление величия Америки.



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