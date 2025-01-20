На инаугурации Трампа произошел неловкий момент (ВИДЕО)

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Лиля Воробьева
Во время церемонии инаугурации 47 президента США Дональда Трампа произошла неожиданная техническая проблема: исполнение государственного гимна США внезапно прервалось. Инцидент вызвал короткую неудобную паузу, в течение которой присутствовавшие в зале ожидали, пока проблема будет решена. Однако музыка так и не вернулась, и гимн был завершен без музыкального сопровождения.
Дональд Трамп (фото из открытых источников)
Несмотря на инцидент, церемония продлилась без задержек. Особым моментом стало исполнение известной песни "America the Beautiful" звездой кантри-музыки Керри Андервуд. Ее выступление взбудоражило присутствующих и вызвало волну аплодисментов. Патриотическая композиция, являющаяся одной из любимых среди американцев, добавила праздничности мероприятия и стала ярким завершением музыкальной части церемонии.
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