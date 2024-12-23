На карьере будущего генпрокурора США поставили жирный крест: громкие подробности

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Ткачик Олеся
Комитет по этике Конгресса США признал бывшего конгрессмена от Флориды Мэтта Гетца, которого Дональд Трамп ранее предлагал на должность генерального прокурора, виновным в ряде правонарушений. В частности, речь идет о сексуальных отношениях с несовершеннолетней, употреблении наркотиков и других нарушениях, сообщает телеканал CBS News.
Мэтт Гетц
В отчете о расследовании указано, что Гетц нарушил несколько законов штата, в том числе по сексуальным притязаниям, выполняя свои полномочия.
Мэтт Гетц покинул Конгресс в ноябре, после того как Дональд Трамп объявил о намерении выдвинуть его на должность генерального прокурора. Однако через несколько недель Гетц снял свою кандидатуру из-за сопротивления со стороны коллег-республиканцев. Публикация отчета фактически завершает политическую карьеру Гетца, который был одним из самых громких и контрверсионных членов протрамповской фракции в Конгрессе, отмечает CBS.
Сам экс-конгрессмен отвергает все обвинения, называя их выдумкой политических оппонентов. При этом он отказался давать показания под присягой.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Дональд Трамп, победивший на выборах президента США в соцсети Truth Social, объявил, что конгрессмен из Флориды Мэтт Гетц номинирован на должность генерального прокурора США. Гетц известен своими выступлениями против помощи Украине, также обвинялся в сексуальных злоупотреблениях, незаконном употреблении наркотиков и получении "ненадлежащих подарков".
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