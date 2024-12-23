На карьере будущего генпрокурора США поставили жирный крест: громкие подробности

Комитет по этике Конгресса США признал бывшего конгрессмена от Флориды Мэтта Гетца, которого Дональд Трамп ранее предлагал на должность генерального прокурора, виновным в ряде правонарушений. В частности, речь идет о сексуальных отношениях с несовершеннолетней, употреблении наркотиков и других нарушениях, сообщает телеканал CBS News.

Мэтт Гетц

В отчете о расследовании указано, что Гетц нарушил несколько законов штата, в том числе по сексуальным притязаниям, выполняя свои полномочия.

"Комитет пришел к выводу, что существуют значительные доказательства нарушения Гетцем правил Палаты представителей и других стандартов поведения. Это касается запрета на проституцию, изнасилование, употребление запрещенных веществ, получение неразрешенных подарков, злоупотребление служебным положением и препятствование работе Конгресса", — говорится в отчете.

Мэтт Гетц покинул Конгресс в ноябре, после того как Дональд Трамп объявил о намерении выдвинуть его на должность генерального прокурора. Однако через несколько недель Гетц снял свою кандидатуру из-за сопротивления со стороны коллег-республиканцев. Публикация отчета фактически завершает политическую карьеру Гетца, который был одним из самых громких и контрверсионных членов протрамповской фракции в Конгрессе, отмечает CBS.

Сам экс-конгрессмен отвергает все обвинения, называя их выдумкой политических оппонентов. При этом он отказался давать показания под присягой.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Дональд Трамп, победивший на выборах президента США в соцсети Truth Social, объявил, что конгрессмен из Флориды Мэтт Гетц номинирован на должность генерального прокурора США. Гетц известен своими выступлениями против помощи Украине, также обвинялся в сексуальных злоупотреблениях, незаконном употреблении наркотиков и получении "ненадлежащих подарков".







