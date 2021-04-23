На Марсе марсоходом NASA получен кислород

Кислород удалось выделить из атмосферы благодаря работе специального устройства, установленного на борту планетохода Perceverance.

НАСА смогли осуществить сразу два успешных эксперимента на Марсе

Как пояснили ученые, работающие в программе NASA по изучению Марса, "демонстрация новой технологии только начинается и впоследствии метод позволит получать и хранить кислород на Марсе, что будет полезно при пилотируемых полетах на эту планету".

Глобальная цель нынешней миссии NASA на Марсе – обнаружение признаков существования жизни на красной планете, или ее следов. Планируется, что это можно будет сделать с помощью аппарата, приземлившегося на поверхность Марса два месяца назад.

По словам ученых, выделение кислорода из атмосферы Марса – исторический момент, который станет переломным в изучении планеты.

Напомним, энтомолог Уильям Ромозер из Университета Огайо предположил, что на Марсе обитают большие жуки. Об этом говорится в статье ученого. "Среди марсианской фауны наблюдается очевидное разнообразие, похожее на земных насекомых. Жителей Марса можно интерпретировать как весьма сложные организмы — на это указывает наличие крыльев, сложная структура конечностей и так далее", — пишет Ромозер. Ученый потратил годы на изучение фотографий поверхности Красной Планеты, сделанных марсоходами. Он уверен, что на многих из них отражены странные структуры, подозрительно напоминают насекомых — как живых, так и окаменелых. Более того, некоторые из силуэтов, по его мнению, подозрительно напоминают змей.

Мини-вертолет Ingenuity, принадлежащий национальному управлению США по аэронавтике и исследованиям космоса – NASA, осуществил успешную посадку на Марсе

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