На Марсе марсоходом NASA получен кислород

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Ольга Чародий
Кислород удалось выделить из атмосферы благодаря работе
специального устройства, установленного на борту планетохода Perceverance.
НАСА смогли осуществить сразу два успешных эксперимента на Марсе
Как пояснили ученые, работающие в программе NASA по изучению Марса, "демонстрация новой
технологии только начинается и впоследствии метод позволит получать и хранить
кислород на Марсе, что будет полезно при пилотируемых полетах на эту планету".
Глобальная цель нынешней миссии NASA на Марсе – обнаружение
признаков существования жизни на красной планете, или ее следов. Планируется,
что это можно будет сделать с помощью аппарата, приземлившегося на поверхность
Марса два месяца назад.
По словам ученых, выделение кислорода из атмосферы Марса – исторический момент, который станет переломным в изучении планеты.
Напомним, энтомолог Уильям Ромозер из Университета Огайо предположил, что на Марсе обитают большие жуки. Об этом говорится в статье ученого. "Среди марсианской фауны наблюдается очевидное разнообразие, похожее на земных насекомых. Жителей Марса можно интерпретировать как весьма сложные организмы — на это указывает наличие крыльев, сложная структура конечностей и так далее", — пишет Ромозер. Ученый потратил годы на изучение фотографий поверхности Красной Планеты, сделанных марсоходами. Он уверен, что на многих из них отражены странные структуры, подозрительно напоминают насекомых — как живых, так и окаменелых. Более того, некоторые из силуэтов, по его мнению, подозрительно напоминают змей.Мини-вертолет Ingenuity, принадлежащий национальному управлению США по аэронавтике и исследованиям космоса – NASA, осуществил успешную посадку на Марсе
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Архангел
сегодня, 05:26
Бред на марсе жизни нет и не будет!!! Вы убиваете планету землю реальный рай!!! и сами стремитесь с нее сбежать на марс в ад!!! безумие!!!