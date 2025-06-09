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На массовых беспорядках в Лос-Анджелесе был замечен флаг СССР (ВИДЕО)

Массовые беспорядки в Калифорнии продолжаются.

сегодня, 11:05
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Slava Kot

В Калифорнии продолжаются массовые беспорядки после антимигрантских рейдов, во время которых были задержаны десятки человек. Центром протестующего движения стал город Лос-Анджелес, где люди сжигают автомобили, грабят магазины и бегают по улице с разными флагами, в частности несуществующих стран.

На массовых беспорядках в Лос-Анджелесе был замечен флаг СССР (ВИДЕО)

Флаг СССР на массовых беспорядках в Лос-Анджелесе

6 июня в городе Парамаунт, к югу от Лос-Анджелеса, вспыхнули первые беспорядки из-за антимигрантских рейдов, во время которых были задержаны десятки человек. Между протестующими и правоохранителями произошли столкновения, которые продолжаются уже несколько дней. В ответ на это Дональд Трамп объявил о направлении в Лос-Анджелес двух тысяч бойцов Нацгвардии. Администрация президента США подчеркнула, что считает недопустимым нападение на правоохранителей, боровшихся с нелегальными мигрантами.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом призвал не применять насилие и подчеркнул, что правоохранительные органы штата сами могут справиться с ситуацией.

В сеть попали десятки видео, где люди бегают с флагами Никарагуа, Мексики и других стран, из которых в США прибывает много мигрантов. Однако некоторые использовали во время протестов флаг СССР. Также есть кадры, где люди жгут американские флаги.

Также в соцсетях распространились видео деятельности Нацгвардии, которая не только арестовывает митингующих, но и бьет других людей, преимущественно латиноамериканцев. В частности, от этой деятельности пострадала туристка из Чили, а также репортерша из Австралии, в которую выстрелили местные органы безопасности во время репортажа по беспорядкам в Лос-Анджелесе.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что губернатор Калифорнии назвал одного виновного в масштабных беспорядках. По его совам, теперь это проблема Трампа, за которую вынуждены отвечать власти штата.



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