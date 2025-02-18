На переговорах РФ и США в Саудовской Аравии засветился олигарх, купивший у Трампа недвижимость (ФОТО)

Владельца футбольного клуба "Монако" Дмитрия Рыболовлева заметили среди участников переговоров между США и Россией. Миллиардер прибыл в Саудовскую Аравию вместе с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и советником президента Владимира Путина Юрием Ушаковым. Встреча состоялась во вторник, 18 февраля, в Эр-Рияде.

Дмитрий Рыболовлев (фото из открытых источников)

Хотя Рыболовлев не находился за столом переговоров вместе с официальной делегацией, его присутствие вызвало вопросы. На данный момент неизвестно, с какой целью он принял эту встречу. В то же время, его биография содержит немало фактов, указывающих на связи олигарха как с Владимиром Путиным, так и с Дональдом Трампом.

Дмитрий Рыболовлев является одним из богатейших российских бизнесменов и входит в двадцатку наиболее обеспеченных людей России по версии Forbes. Бывший владелец компании "Уралкалий" в 1990-2000-х годах, с 2011 года он стал основным акционером футбольного клуба "Монако". Ему удалось приобрести 66% акций клуба всего за один евро в период, когда команда находилась в тяжелом финансовом положении и выступала во втором дивизионе.

По данным "Радио Свобода", в 2008 году Рыболовлев приобрел у Дональда Трампа имение в Палм-Бич за 95 миллионов долларов. Однако позже эта недвижимость была арестована в связи с его бракоразводным процессом. После завершения судебных процедур бизнесмен принял решение продать имение, что и сделал в 2019 году.

Соглашение между Трампом и Рыболовлевым привлекло внимание американских медиа в 2018 году. Сенатор Рон Вайден даже обратился в Министерство финансов США с запросом о проверке этого соглашения. В его обращении отмечалось, что Трамп приобрел недвижимость в 2004 году за 41 миллион долларов, а четыре года спустя продал ее гораздо дороже. Сами Трамп и Рыболовлев отрицают какие-либо личные встречи или договоренности между собой.

С 2012 года Рыболовлев имеет гражданство Кипра. Он также является известным коллекционером искусства. По данным СМИ, в период с 2003 по 2015 год бизнесмен потратил около 2 миллиардов долларов на приобретение уникальных произведений живописи. В его коллекцию вошли картины таких художников как Пикассо, Роден, Модильяни, Матисс, Ротко и Гоген. Одна из самых дорогих его покупок – картина Густава Климта "Водяные змеи II", которая обошлась ему в 183,8 миллиона долларов. Самым громким же событием стали продажи на аукционе Christie's картины Леонардо да Винчи "Спаситель мира", приобретенной за рекордные 450 миллионов долларов.

В 2019 году Рыболовлева задержали в Монако по подозрению в коррупции и использовании влияния в ходе судебного разбирательства против швейцарского арт-дилера Ива Бувье. Расследование журналистов выявило его связи с чиновниками княжества, в частности с министром юстиции и директором общественной безопасности.

Министерство финансов США включило Рыболовлева в так называемый "кремлевский список" лиц, приближенных к Владимиру Путину, против которых могут быть введены санкции. В то же время, миллиардеру удалось избежать ограничений как со стороны США, так и со стороны Европейского Союза.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что а мериканская переговорная группа во время встречи в Саудовской Аравии передала российской стороне несколько ключевых принципов прекращения войны в Украине, но воздержалась от комментариев о предстоящих границах страны. Об этом сообщает Госдепартамент США со ссылкой на интервью CNN.

Советник Белого дома по нацбезопасности Майк Волц подчеркнул, что главная цель – достижение устойчивого мира, а не временного прекращения боевых действий.