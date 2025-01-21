На радость Путину: оставят ли Штаты Украину без денег и оружия

Президент США Дональд Трамп подписал ряд указов, касающихся его внутренней и внешней политики. Кроме того, после инаугурации также был обнародован список кандидатов, которых 47 президент хочет видеть на ключевых должностях. Как отметил в эфире 24 канала политолог Дмитрий Шеренговский, эти указы начинаются с лозунгов типа Make America Great Again или Save America Again.

Дональд Трамп

Кроме того, говорит политолог, подписаны указы, касающиеся назначений лиц, на которых Трамп оказывает непосредственное влияние. В то же время, это не те должностные лица, которые нуждаются в утверждении Конгресса. В качестве примера уже было объявлено о назначении Марка Рубио на должность госсекретаря, что позволяет лучше понять, какой будет команда Трампа и его политика.

Также эксперт отметил, что Трамп принял чрезвычайный указ о заморозке любой международной помощи со стороны США на 90 дней, пока не будут проведены внутренние реформы. В то же время, это не означает, что Украина останется без поддержки в течение этого периода, убежден политолог.

По его словам, дело в том, что Украина получала помощь по нескольким программам, в частности, за Presidential Drawdown Authority (PDA) – специальным актом президента США. В рамках этих программ наша страна еще не получила средства на сумму 2 миллиарда долларов из-за задержек со стороны американской стороны. В частности, Пентагон не успевал своевременно выполнить все обязательства.

В то же время, помощь в виде заказов на изготовление оружия для Украины продолжится.

"То есть в определенный период времени согласно закону все будет резко прекращено. Однако определенная часть продолжит поступать. Вопрос в предоставлении новой помощи Украине", — подытожил Шеренговский.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин получил от Трампа первый пряник.



