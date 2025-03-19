На секретной базе ЦРУ произошла стрельба: на место вызвали вооруженные силы и переговорщиков

Американские военные прибыли на секретную базу ЦРУ после того, как неизвестный открыл огонь в воздух. По сообщениям с места происшествия, весь комплекс был переведен в режим блокировки.

Стрельба возле ЦРУ

Штаб-квартира ЦРУ, расположенная в Ферфакс-Каунте, штат Вирджиния, была оцеплена полицией после того, как примерно в 10:35 утра по восточному времени на место прибыли переговорщики из отдела уголовных преступлений, а также спецназначители SWAT из местного полицейского департамента. К операции также присоединились полиция ЦРУ и подразделение по обезвреживанию взрывных устройств.

По предварительной информации, инцидент произошел в районе Georgetown Pike и Dolley Madison Boulevard, примерно в 13,5 км к западу от Вашингтона, округ Колумбия.

Перед нападением мужчина, вооруженный огнестрельным оружием, сидел на скамейке возле объекта и высказывал угрозы. Однако, что именно он говорил, пока неизвестно.

По прибытии силовиков SWAT взяли подозреваемого на прицел, когда он еще находился на скамейке, хотя официального подтверждения этого нет. Также остается непонятным, был ли он задержан или к переговорам привлекались специалисты.

Интересно, что этот инцидент произошел только через день после обнародования более 63 000 страниц документов, связанных с убийством президента Джона Ф. Кеннеди в 1963 году.

Эти материалы, рассекреченные по приказу президента Дональда Трампа, содержали ранее засекреченную информацию, которая годами становилась предметом многочисленных теорий заговора. За день до инцидента Национальный архив США выложил около 2200 файлов в открытый доступ.

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