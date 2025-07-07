Иран запускает веб-сайт для краудфандинга вознаграждения за Трампа после призывающих к его убийству религиозников — пожертвования уже поступают. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Clash Report.

На убийство Трампа начали собирать донаты: что известно

Ранее издание The Telegraph писало, что иранский священнослужитель начал сбор средств для убийства Трампа. Абдолмаджид Харагаани, обладающий большим количеством подписчиков в социальных сетях, заявил, что эти средства будут использованы для найма киллера для убийства президента США и премьер-министра Израиля.

В недавнем интервью он сказал, что "начата кампания по сбору средств на убийство Трампа и убийство Нетаньяху", добавив: "В европейских странах они делают это за 10-20 миллионов долларов".

Такие операции должны быть просчитаны и проведены в консультации с иранскими службами безопасности, сказал Харагаани.

Священнослужитель также утверждал, что гражданские лица должны участвовать в усилиях по убийству враждебных лидеров, заявив: "Убийство руководителей врага – это не только ответственность военного командира".

Напомним, портал "Комментарии" писал, что президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social опубликовал очередное провокационное видео, на котором изображены кадры бомбардировщиков В-2 и звучит песня "Бомби, бомби, Иран".

Некоторые из слов песни: "Отправлюсь к мечети, покидаю камни, скажу аятоллы: "Я положу тебя в могилу!". Бомбить Иран". "Старый дядя Сэм становится достаточно горячим, пора превратить Иран в автостоянку. Бомбить Иран".