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На вооружении американских военных появится саранча

По заказу военно-морских сил США американские ученые создали из саранчи киборгов-саперов

сегодня, 08:46
Автор:

Виолетта Комаровская

Рядом с танками и самолетами на вооружении армии США совсем скоро может появиться саранча. Насекомых-киборгов, которые смогут выполнять функции саперов, для военных создали исследователи Университета Вашингтона из Сент-Луиса, сообщает ScienceDaily.

Саранча вскоре перестанет быть просто вредителем. Американские военные нацелены всерьез использовать насекомых для поиска взрывчатки. В этом армейцам помогли ученые, создав специальных киборгов. В мозг саранчи исследователи внедрили электроды. Благодаря этому они видят, как именно насекомое реагирует на различные запахи, в том числе и запах взрывчатки. 

На вооружении американских военных появится саранча

Саранча. Фото: bershoz.com

"Чтобы обнаружить взрывчатку, саранче вполне достаточно одного лишь запаха. При этом насекомое может определить его природу. То есть, саранча-киборг может довольно быстро отличить динитротолуол от тротила. Нейтроны в мозге насекомого реагируют по-разному на эти вещества", - сообщили ученые. 

Исследователи также разработали систему передачи информации из мозга саранчи человеку. Таким образом военные смогут узнать не только род взрывчатого вещества, но и место его расположения. 

"Мы провели сложную хирургическую операцию и смогли присоединить электроды к мозгу саранчи таким образом, что они не мешают ей свободно передвигаться", - отметили исследователи. 

Впереди саранчу-киборга ждут еще одни испытания - в полевых условиях. Лишь после этого ее официально смогут взять на вооружение. 

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что Индия пострадала от нашествия саранчи. 


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