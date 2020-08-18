На вооружении американских военных появится саранча

Рядом с танками и самолетами на вооружении армии США совсем скоро может появиться саранча. Насекомых-киборгов, которые смогут выполнять функции саперов, для военных создали исследователи Университета Вашингтона из Сент-Луиса, сообщает ScienceDaily.

Саранча вскоре перестанет быть просто вредителем. Американские военные нацелены всерьез использовать насекомых для поиска взрывчатки. В этом армейцам помогли ученые, создав специальных киборгов. В мозг саранчи исследователи внедрили электроды. Благодаря этому они видят, как именно насекомое реагирует на различные запахи, в том числе и запах взрывчатки.

Саранча. Фото: bershoz.com

"Чтобы обнаружить взрывчатку, саранче вполне достаточно одного лишь запаха. При этом насекомое может определить его природу. То есть, саранча-киборг может довольно быстро отличить динитротолуол от тротила. Нейтроны в мозге насекомого реагируют по-разному на эти вещества", - сообщили ученые.

Исследователи также разработали систему передачи информации из мозга саранчи человеку. Таким образом военные смогут узнать не только род взрывчатого вещества, но и место его расположения.

"Мы провели сложную хирургическую операцию и смогли присоединить электроды к мозгу саранчи таким образом, что они не мешают ей свободно передвигаться", - отметили исследователи.

Впереди саранчу-киборга ждут еще одни испытания - в полевых условиях. Лишь после этого ее официально смогут взять на вооружение.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что Индия пострадала от нашествия саранчи.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!