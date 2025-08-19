На встрече в Вашингтоне Трамп отказался обсудить очень важный вопрос: детали

Во время переговоров в Вашингтоне президент США Дональд Трамп четко дал понять: вопрос об украинских территориях не касается Соединенных Штатов, а должен решаться исключительно между Киевом и Москвой. Об этом сообщает Financial Times.

Фото: из открытых источников

Американский лидер подчеркнул, что США могут выступить гарантом безопасности в случае достижения мирного соглашения, но не будут участвовать в переговорах о возможных территориальных уступках.

Как отмечает издание, детали потенциального урегулирования, в частности предложения Кремля по передаче части украинских территорий в обмен на замораживание фронта, в ходе обсуждений не рассматривались.

Один из европейских чиновников, присутствовавший на встрече, сообщил, что фраза Трампа "это дело Украины" была положительно воспринята европейской делегацией и вызвала у них облегчение.

Несмотря на ожидания трехстороннего саммита с участием Зеленского, Путина и Трампа, американский президент предложил сначала организовать двустороннюю встречу лидеров Украины и России на нейтральной территории. Только после этого, по его словам, возможен формат переговоров с участием США.

"После того, как эта встреча состоится, мы организуем трехсторонний саммит — два президента и я. Это будет важным первым шагом к завершению войны, которая длится уже почти четыре года", — заявил Трамп.

Также он сообщил, что вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель Стив Виткофф будут координировать подготовительный процесс для встречи Зеленского с Путиным.

Как уже писали "Комментарии", 18 августа в Белом доме во время переговоров было достигнуто предварительное согласие о следующем шаге в мирном урегулировании — личной встрече между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным. Однако вскоре ситуация несколько усугубилась после заявлений помощника Путина Юрия Ушакова, выступившего с брифингом, сообщает CNN.